"Сколько денег тебе нужно в месяц?" Яременко поймали на новых переписках с девушками. Фотофакт

В сеть слили новые переписки народного депутата от фракции "Слуга народа" Богдана Яременко, которого поймали в Верховной Раде на обсуждении интимных услуг.
В этом раз парламентарий общался с еще двумя пассиями. Подтверждающие фото опубликовало издание "Буквы" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
На кадре видно, что Яременко спрашивал у одной из девушек, которой 20 лет, сколько денег ей нужно в месяц. Он также интересовался, кем работает собеседница.
Яременко поймали на новых переписках с девушками
bzns.media
Второй девушке Яременко рассказал, что женат. Нардеп также написал, что он политик. Успехами пообещал поделиться позже, поскольку "в этом деле человек новый".
Яременко попался на новых переписках в Раде
Буквы
Яременко попался на новых переписках в Раде
Буквы
Яременко попался на новых переписках в Раде
Буквы
Яременко попался на новых переписках в Раде
Буквы
Как сообщал OBOZREVATEL:
29 октября Яременко во время заседания Рады договаривался об интимной встрече за деньги с девушкой.
Через некоторое время скандальный нардеп Яременко отличился еще одной выходкой в сессионном зале Рады. Во время заседания он любовался девушками в приложении для знакомств Tinder.
После этого Яременко подтвердил, что интимная переписка о предоставлении секс-услуг находилась в его телефоне. При этом сообщил, что она была сфабрикована им же. Инцидент он прокомментировал на своей странице в Facebook.
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