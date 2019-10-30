"Сколько денег тебе нужно в месяц?" Яременко поймали на новых переписках с девушками. Фотофакт

В сеть слили новые переписки народного депутата от фракции "Слуга народа" Богдана Яременко, которого поймали в Верховной Раде на обсуждении интимных услуг.

В этом раз парламентарий общался с еще двумя пассиями. Подтверждающие фото опубликовало издание "Буквы" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадре видно, что Яременко спрашивал у одной из девушек, которой 20 лет, сколько денег ей нужно в месяц. Он также интересовался, кем работает собеседница.

Яременко поймали на новых переписках с девушками bzns.media

Второй девушке Яременко рассказал, что женат. Нардеп также написал, что он политик. Успехами пообещал поделиться позже, поскольку "в этом деле человек новый".

Яременко попался на новых переписках в Раде Буквы

Яременко попался на новых переписках в Раде Буквы

Яременко попался на новых переписках в Раде Буквы

Яременко попался на новых переписках в Раде Буквы

Как сообщал OBOZREVATEL:

29 октября Яременко во время заседания Рады договаривался об интимной встрече за деньги с девушкой.

Через некоторое время скандальный нардеп Яременко отличился еще одной выходкой в сессионном зале Рады. Во время заседания он любовался девушками в приложении для знакомств Tinder.

После этого Яременко подтвердил, что интимная переписка о предоставлении секс-услуг находилась в его телефоне. При этом сообщил, что она была сфабрикована им же. Инцидент он прокомментировал на своей странице в Facebook.

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