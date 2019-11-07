Обещанный уход Яременко после секс-скандала: появились противоречивые данные

Народный депутат от президентской фракции "Слуга народа" Богдан Яременко, который засветил в Верховной Раде переписки об интимных услугах, еще не подал в парламент заявление об уходе с поста главы комитета по международным связям.

Об этом сказано в ответе Аппарата ВРУ на запрос "Українських новин" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"По результатам рассмотрения запроса информируем, что в базе данных автоматизированной системы документооборота Верховной Рады Украины такая информация отсутствует", – отметили в парламенте.

Українські новини

Напомним, Яременко показал документ 1 ноября в сети и пообещал передать спикеру Рады Дмитрию Разумкову после согласования с фракцией.

Заявление Яременко об уходе из комитета Facebook Богдана Яременко

Как рассказали в пресс-службе "Слуги народа", заседание политсилы по состоянию на 7 ноября пока не состоялось.

Уход Яременко после секс-скандала: появился ответ Рады uanova.net

Как сообщал OBOZREVATEL:

29 октября Яременко во время заседания Рады договаривался об интимной встрече за деньги с девушкой.

Через некоторое время скандальный нардеп Яременко отличился еще одной выходкой в сессионном зале Рады. Во время заседания он любовался девушками в приложении для знакомств Tinder.

После этого Яременко подтвердил, что интимная переписка о предоставлении секс-услуг находилась в его телефоне. При этом сообщил, что она была сфабрикована им же.

В сети спалили "провокацию", выяснив, что Яременко задолго до этого зарегистрировался на сайтах знакомств.

Сеть отреагировала мэмами и насмешками на секс-переписки "слуги народа".

Вскоре были опубликованы переписки Яременко с другими девушками.

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