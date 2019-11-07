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7 ноября • обновлено в 19:56
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Обещанный уход Яременко после секс-скандала: появились противоречивые данные

2.8т Читать материал на украинском

Народный депутат от президентской фракции "Слуга народа" Богдан Яременко, который засветил в Верховной Раде переписки об интимных услугах, еще не подал в парламент заявление об уходе с поста главы комитета по международным связям.

Об этом сказано в ответе Аппарата ВРУ на запрос "Українських новин" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"По результатам рассмотрения запроса информируем, что в базе данных автоматизированной системы документооборота Верховной Рады Украины такая информация отсутствует", – отметили в парламенте.

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Обещанный уход Яременко после секс-скандала: появились противоречивые данные

Українські новини

Напомним, Яременко показал документ 1 ноября в сети и пообещал передать спикеру Рады Дмитрию Разумкову после согласования с фракцией.

Заявление Яременко об уходе из комитета

Заявление Яременко об уходе из комитета

Facebook Богдана Яременко

Как рассказали в пресс-службе "Слуги народа", заседание политсилы по состоянию на 7 ноября пока не состоялось.

Уход Яременко после секс-скандала: появился ответ Рады

Уход Яременко после секс-скандала: появился ответ Рады

uanova.net

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Тема
Секс-скандалы в Верховной Раде Украины
Персона
Богдан Яременко
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
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