Януковичу и его министрам обороны объявили о подозрении в госизмене: помогли России украсть Крым

Бывшему президенту Украины Виктору Януковичу и двум экс-министрам обороны Дмитрию Саламатину и Павлу Лебедеву сообщено о подозрении в государственной измене.

Об этом в среду, 24 июня, сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора на официальном сайте. Указывается, что дело расследуется по ч. 1 ст. 111 КК.

По данным следствия, бывший президент при соучастии с министрами на протяжении 2012-2014 годов осуществляли целенаправленное снижение обороноспособности Украины с помощью так называемого реформирования Вооруженных сил. Оно заключалось в сокращении численности, расформировании отдельных воинских частей и подразделений, изменения их места дислокации тому подобное. Такие действия совершались в частности на территории Автономной Республики Крым, что в дальнейшем привело к аннексии полуострова.

Таким образом, чиновники предоставили Российской Федерации и ее представителям помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.

Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование осуществляется следователями Главного следственного управления Государственного бюро расследований.

Дмитрий Саламатин. Источник: LIGA.net

Павел Лебедев. Источник: Крым.Реалии

Как писал OBOZREVATEL, ранее Виктора Януковича, сбежавшего в Россию, повторно вызвали в Государственное бюро расследований. Туда он должен был явиться 23 июня.

Еще в январе 2019 года суд над Януковичем вынес приговор: признание виновным и лишение свободы сроком на 13 лет.

Бывшего президента признали виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны против Украины со стороны Российской Федерации. Однако его оправдали по обвинению в пособничестве посягательству на территориальную целостность Украины, приведшем к гибели людей.