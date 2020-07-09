Януковичу – 70 лет: какими курьезами и ляпами "прославился" беглый президент Украины

Виктор Янукович, беглый бывший президент Украины, 9 июля отмечает свое 70-летие.

Экс-гарант приговорен украинским судом за государственную измену и пособничестве в ведении войны против Украины со стороны России. Приговор был вынесен заочно, так как Янукович бежал из страны и скрывается в РФ.

OBOZREVATEL предлагает вспомнить, чем запомнилось правление президента-беглеца в Украине. Курьезные случаи с ним случались и на посту главы государства, и когда Янукович был премьер-министром.

При заполнении анкеты в ЦИК, Янукович написал "проффесор" с двумя "ф", указывая свои "научные заслуги". Помимо того, в документе было найдено еще 11 ошибок.

Анкета Януковича

Так, в сентябре 2004 года во время избирательной кампании Янукович посетил Ивано-Франковск, где на встрече со студентами в него кинули куриное яйцо. От такого "удара" он свалился на землю, и политика быстро увезли.

В октябре того же года Янукович во время парада к 60-летию освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков угостил конфетой премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Президент России Владимир Путин тогда отказался брать такое угощение.

В 2006 году Янукович, выступая в Одессе, назвал уроженку города, известную поэтессу Анну Ахматову Ахметовой.

Также Янукович "прославился" такими ляпами, когда назвал российского писателя Антона Чехова "великим украинским поэтом". А украинского писателя Гулака-Артемовского – Артемовским (возможно, в честь производимого на Донбассе шампанского – Ред.). Одесского писателя Исаака Бабеля перепутал с деятелем немецкого рабочего движения Августом Бебелем.

В феврале 2010 года во время инаугурации перед новоизбранным президентом Украины в здании Верховной Рады закрылись двери.

В том же году во время церемонии возложения цветов к памятнику неизвестному солдату в Киеве, на Януковича "напал" венок.

В ноябре 2010 года экс-президент снова оказался в неловкой ситуации, когда долго не мог вспомнить, как на украинском языке будет слово "елка".

В следующем году Янукович снова оконфузился, когда не смог на украинском языке выговорить фразу "Увімкни Україну".

Во время встречи с президентом США Бараком Обамой Янукович "изобрел" новый химический элемент – "низкообогащенный Иран".

Новым поводом для шуток стала встреча экс-гаранта с журналистами, когда Янукович продемонстрировал, как бегает по пенькам в своей резиденции "Межигоре".

После его бегства из Украины, во время пресс-конференции в Ростове-на-Дону (РФ), Янукович сломал ручку, породив новый мэм.

Тогда же он Янукович снова прославился фразами "Я жив!" и "Остановитесь!".

В 2015 году во время интервью, Янукович рассказал, как он "поддерживал страусов".

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне 2020 года Виктора Януковича, сбежавшего в Россию, повторно вызвали в Государственное бюро расследований.