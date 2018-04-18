Янукович знал о российской угрозе: СБУ рассекретила доказательства

К делу Виктора Януковича о государственной измене приобщили документы СБУ, которые подтверждают тот факт, что тогдашний президент был проинформирован относительно угроз со стороны России.

Документы обнародовали во время заседания Оболонского райсуда Киева.

По версии защиты беглого президента, он не знал о угрозах нацбезопасности Украины со стороны России, передает "Украинская правда".

"У стороны обвинения есть документы, которые опровергают эти утверждения. Они были рассекречены Службой безопасности только 19 марта 2018, поступили к стороне обвинения 20 марта - и 17 апреля открытые стороне защиты", - сказал прокурор Руслан Кравченко.

Суд удовлетворил ходатайство прокурора и присоединил к делу письма председателя СБУ от 15 января 2013 и от 17 февраля 2014 об угрозах нацбезопасности Украины со стороны России.

"Письмо от председателя СБУ от 15 января 2013 содержит резолюцию и подпись Януковича. В нем говорится о том, что при президенте РФ создана межведомственная группа, которая должна была обеспечить экономическую, гуманитарную и политическую интервенцию Украины", - сказал Кравченко.

По данным СБУ, координаторами были глава АП РФ Сергей Иванов, вице-премьер-министр Владислав Сурков и глава Службы внешней разведки РФ Михаил Фрадков.

Как сообщал "Обозреватель", народный депутат Михаил Добкин во время допроса на суде заявил, что в 2014-м году Янукович позвонил тогдашнему лидеру "Правого сектора" Дмитрию Ярошу, что позволило отложить штурм Межигорья.