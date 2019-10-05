"Янукович – ссыкливый трус": Чорновил рассказал, кто стоял за разгоном Майдана

Операцию по зачистке Майдана от митингующих 11 декабря 2013 года начал не тогдашний президент Виктор Янукович, а власти России.

Об этом рассказал бывший народный депутат Украины (III, IV, V и VI созывов), известный политик Тарас Чорновил в эфире ObozTV. Он назвал Януковича "невероятным трусом" и объяснил, какие планы на Революцию Достоинства строила Москва.

"Я очень хорошо лично знал Януковича, – признался Чорновил. – Он невероятный трус. Давайте это запомним. Его пробовали показать крутым мачо. Но Янукович – ссыкливый трус (в оригинале фразы "дрисливий боягуз" (укр.). – Ред.)".

По его словам, Янукович боялся крови и "всего боялся, только в позу мог встать".

"Он бы на такие вещи никогда не пошел. 11 декабря начать разгон Майдана – абсолютно проигрышный – в тот момент, когда у тебя в Киеве Эштон и Нуланд (тогдашний верховный представитель ЕС по иностранным делам Кэтрин Эштон и замгоссекретаря США Виктория Нуланд. – Ред.). Ну о чем мы говорим?", – отметил политик.

"Янукович этого сделать не мог. Это сделали россияне. Он совершил страшное преступление – он фактически отдал россиянам контроль над силовыми структурами Украины", – уточнил Чорновил.

По его мнению, в Москве изначально планировали довести Майдан до "кровавой развязки" и предвидели, что Янукович потеряет пост президента.

"Они создали предпосылки, чтобы та украинская власть – которая якобы "их" была – перегрызлась с Западом. Чтобы довести до кровавой развязки, но не сохранить власть Януковича в Киеве…. Киев они не планировали сохранять. Им нужна была Новороссия. Начиная от Сум и Чернигова – до Одессы и Николаева", – подчеркнул украинский политик.

Чорновил предположил, что сейчас планы президента РФ Владимира Путина "более скромные".

"Ослабление Украины, разрушение всех достижений – в том числе, формирование армии, более-менее стабильной экономики… Такие потрясения россиянам были бы выгодны. Думаю, сегодня никто в России не вынашивает планы формального раскола государства. А планы ослабления – да", – предупредил он.

В сентябре адвокаты Януковича заговорили о том, что он хочет вернуться в Украину zn.ua

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