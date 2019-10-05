"Янукович – ссыкливый трус": Чорновил рассказал, кто стоял за разгоном Майдана

Операцию по зачистке Майдана от митингующих 11 декабря 2013 года начал не тогдашний президент Виктор Янукович, а власти России.
Об этом рассказал бывший народный депутат Украины (III, IV, V и VI созывов), известный политик Тарас Чорновил в эфире ObozTV. Он назвал Януковича "невероятным трусом" и объяснил, какие планы на Революцию Достоинства строила Москва.
"Я очень хорошо лично знал Януковича, – признался Чорновил. – Он невероятный трус. Давайте это запомним. Его пробовали показать крутым мачо. Но Янукович – ссыкливый трус (в оригинале фразы "дрисливий боягуз" (укр.). – Ред.)".
По его словам, Янукович боялся крови и "всего боялся, только в позу мог встать".
"Он бы на такие вещи никогда не пошел. 11 декабря начать разгон Майдана – абсолютно проигрышный – в тот момент, когда у тебя в Киеве Эштон и Нуланд (тогдашний верховный представитель ЕС по иностранным делам Кэтрин Эштон и замгоссекретаря США Виктория Нуланд. – Ред.). Ну о чем мы говорим?", – отметил политик.
"Янукович этого сделать не мог. Это сделали россияне. Он совершил страшное преступление – он фактически отдал россиянам контроль над силовыми структурами Украины", – уточнил Чорновил.
По его мнению, в Москве изначально планировали довести Майдан до "кровавой развязки" и предвидели, что Янукович потеряет пост президента.
"Они создали предпосылки, чтобы та украинская власть – которая якобы "их" была – перегрызлась с Западом. Чтобы довести до кровавой развязки, но не сохранить власть Януковича в Киеве…. Киев они не планировали сохранять. Им нужна была Новороссия. Начиная от Сум и Чернигова – до Одессы и Николаева", – подчеркнул украинский политик.
Чорновил предположил, что сейчас планы президента РФ Владимира Путина "более скромные".
"Ослабление Украины, разрушение всех достижений – в том числе, формирование армии, более-менее стабильной экономики… Такие потрясения россиянам были бы выгодны. Думаю, сегодня никто в России не вынашивает планы формального раскола государства. А планы ослабления – да", – предупредил он.
В сентябре адвокаты Януковича заговорили о том, что он хочет вернуться в Украину
zn.ua
OBOZREVATEL напоминает:
Виктор Янукович сбежал из Украины в феврале 2014 года после массовых расстрелов в центре Киева. В октябре 2016-го адвокат экс-президента заявил, что Янукович получил временное убежище в России.
В январе 2019 года Оболонский районный суд Киева приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны Российской Федерации.
Защитники экс-президента потребовали отменить приговор Оболонского суда, их жалобы принял к рассмотрению Апелляционный суд Киева. 23 сентября 2019 года адвокат Виталий Сердюк заявил, что Янукович собирается вернуться в Украину.
24 сентября Европейский суд общей юрисдикции (Люксембург) снял персональные санкции против Януковича, которые были наложены в 2018 году.
Однако бывший гарант остается под действующими санкциями до марта 2020 года.
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