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18 февраля • обновлено в 12:03
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Янукович сделал циничное заявление в годовщину Майдана

4.6т
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В годовщину трагедии на Майдане в Киеве, в сети объявился беглый президент Украины Виктор Янукович, который обратился к украинцам.

Письмо с обращением в Facebook опубликовал адвокат Януковича Виталий Сердюк.

В тексте документа Янукович называет Революцию Достоинства "страшной трагедией, открывающей черную страницу истории Украины". Далее он пишет, что, по его мнению, именно Майдан стал причиной военных действий на Донбассе, куда вторглись российские войска.

Годовщина Майдана

Годовщина Майдана

Экс-гарант обвинял украинскую власть, которая якобы разделила нашу страну.

"Радикалы присвоили себе монополию на правду и навязывают всему обществу свою версию современной истории Украины. Восхваление убийц и преступников, показательные судебные процессы над несогласными стали нормой жизни", – высказывал свое мнение беглый Янукович.

Далее в своем обращении он поддержал президента Украины Владимира Зеленского.

"Первые шаги Зеленского дают надежду на мир, справедливость и установление стабильности в стране. Нужно ежедневно помнить и работать над тем, что было обещано украинскому народу. На этому пути нужны союзники, компетентные исполнители. Борьба за правду и справедливость будет объединять все больше сильных людей, которые по-настоящему любят Украину", – говорится в обращении.

Письмо Виктора Януковича

Письмо Виктора Януковича

Facebook Виталий Сердюк

Как сообщал OBOZREVATEL, 18-22 февраля 2014 года были самыми страшными днями Революции Достоинства. Именно тогда противостояние Евромайдана и правительственных силовиков достигло кульминации, которая закончилась гибелью Небесной Сотни и победой протестующих.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Евромайдан
Персоны
Виктор Янукович Владимир Зеленский
Место
Украина
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Комментарии
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Alexander Rabinovich
Alexander Rabinovich
Майдан стал способом под лозунгами свободы загнать народ в нацистское рабство Кто бы еще, прикрываясь достоинством, лишил народ достоинства? Кто бы еще, прикрываясь словами о европейских ценностях, уничтожил даже ростки европейских стандартов демократии, европейских представлений о правах человека? Джорджу Оруэллу такое и не снилось.
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фил филька
фил филька
заявление может и циничное для болезлых упорышей, но зато оно правдивое.
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hunt andres
hunt andres
Правильно говорит. Вот только папа его 6 лет назад обристался и сдал украину.
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