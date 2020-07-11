Янукович отпраздновал 70-летие с топ-чиновниками России, – СМИ

Тимур Григоренко Политика 09:01, 11.07.2020 Обновлено: 09:02, 11.07.2020

Бывший президент-беглецВиктор Янукович праздновал свое 70-летие в Сочи (Россия) вместе с экс-премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Празднование Дня рождения проходило в казино, пишет "Гордон" со ссылкой на источники.

Также среди гостей кроме Медведева, который после Кабмина стал зампредседателя Совета безопасности России, были бывший мэр Сочи Анатолий Пахомов и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Заставили сдать тест на COVID-19", – отметил собеседник издания. Также он добавил, что специально для празднования Януковичем Дня рождения казино закрыли для посетителей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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