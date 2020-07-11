Янукович отпраздновал 70-летие с топ-чиновниками России, – СМИ
Виктор Янукович.
Бывший президент-беглецВиктор Янукович праздновал свое 70-летие в Сочи (Россия) вместе с экс-премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
Празднование Дня рождения проходило в казино, пишет "Гордон" со ссылкой на источники.
Также среди гостей кроме Медведева, который после Кабмина стал зампредседателя Совета безопасности России, были бывший мэр Сочи Анатолий Пахомов и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Заставили сдать тест на COVID-19", – отметил собеседник издания. Также он добавил, что специально для празднования Януковичем Дня рождения казино закрыли для посетителей.
Как сообщал OBOZREVATEL:
9 июля беглый бывший президент Украины Виктор Янукович отметил свое 70-летие.
Позже у главы Кремля Путина высказались о поздравлении Януковичу.
Также стало известно, где сейчас живет и как выглядит его жена беглого президента Людмила Янукович.