''Янукович еще вернется'': адвокат беглого президента сделал заявление

Беглый президент Виктор Янукович собирается вернуться в Украину.
Об этом сообщил его адвокат Виталий Сердюк в комментарии OBOZREVATEL. Правда, точной даты защитник не назвал.
"Да, Виктор Янукович является гражданином Украины и его родина — Украина. В связи с политическим преследованием он временно находится за границей", — сказал Сердюк.
По словам адвоката, они делают все, чтобы прекратить "политическое преследование" их подзащитного.
"Прекратить политическое преследование и начать новое преследование против тех, кто незаконно использовал свое служебное положение, инициировал уголовные дела и преследования, совершал другие преступления. Ситуация, которая сегодня сложилась в Украине, не вечная. Наши усилия дадут результат и Янукович вернется", — уверяет Сердюк.
Виктор Янукович
Примерную дату возвращения адвокат не назвал. "Это только прокурор может называть их точно. А те, кто практикуют в правозащитной теме, дат не называют", — подчеркнул адвокат.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Янукович покинул Украину в феврале 2014 года после массовых расстрелов в центре Киева. В октябре 2016 года адвокат заявил, что экс-президент Украины получил временное убежище в России.
Несмотря на заявления российской стороны о том, что Янукович живет в Ростове-на-Дону, ГПУ считает, что обитает сбежавший президент все же находится в Подмосковье.
В ноябре 2018 года стало известно, что Янукович в тяжелом состоянии попал в реанимацию московской клиники имени Склифосовского. На лечение он поступил в обездвиженном состоянии с подозрением на серьезную травму позвоночника, а также травму колена.
Один из его адвокатов сообщал, что состояние беглого президента тяжелое.
А в январе 2019 года Оболонский районный суд Киева приговорил экс-президента Украины Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны Российской Федерации.
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