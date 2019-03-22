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''Янукович еще вернется'': адвокат беглого президента сделал заявление

1.2тЧитать материал на украинском

Беглый президент Виктор Янукович собирается вернуться в Украину.

Об этом сообщил его адвокат Виталий Сердюк в комментарии OBOZREVATEL. Правда, точной даты защитник не назвал.

"Да, Виктор Янукович является гражданином Украины и его родина — Украина. В связи с политическим преследованием он временно находится за границей", — сказал Сердюк.

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По словам адвоката, они делают все, чтобы прекратить "политическое преследование" их подзащитного.

"Прекратить политическое преследование и начать новое преследование против тех, кто незаконно использовал свое служебное положение, инициировал уголовные дела и преследования, совершал другие преступления. Ситуация, которая сегодня сложилась в Украине, не вечная. Наши усилия дадут результат и Янукович вернется", — уверяет Сердюк.

Виктор Янукович

Виктор Янукович

Примерную дату возвращения адвокат не назвал. "Это только прокурор может называть их точно. А те, кто практикуют в правозащитной теме, дат не называют", — подчеркнул адвокат.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Суд над Януковичем
Место
Украина
Тег
Янукович
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Олег
Олег
В гробу.
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Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
Повернеться якщо буде його воля - поховають його в Україні.
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Олефіренко Валерій
Олефіренко Валерій
Головне, що їх ми порвемо на запчастини разом з лугандонським яйцесциклом
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