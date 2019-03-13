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Янукович мог знать! В оккупации Крыма указали на важный нюанс

1.8тЧитать материал на украинском

Беглый президент Украины Виктор Янукович мог заранее знать об оккупации Крыма Россией.

Об этом в своей книге "Мой путь в зазеркалье" написал украинский политик и первый секретарь СНБО Владимир Горбулин. Он подчеркнул, что Янукович бежал из страны уже после начала оккупации полуострова, передает "Сегодня".

"Разве не любопытно, что бегство президента Украины Виктора Януковича состоялось фактически 22 февраля 2014 года, а на медали Министерства обороны РФ "За возвращение Крыма" выгравированы даты проведения операции: "20 февраля – 18 марта 2014 года", – отметил политик.

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Горбулин добавил, что в 2014 году украинские власти замешкались и потеряли время, за которое можно было дать отпор вооруженному нападению России.

"Можно, конечно, согласиться с тем, что мы сами во всем виноваты. В том, что поверили в гарантии. В том, что когда на крымской земле был зафиксирован первый след российского спецназовца, Киев прислушался к рекомендациям былых гарантов безопасности: только не довести до кровопролития! Шесть или даже семь ключевых, решающих часов были бесповоротно потеряны, мы дали врагу шанс освоиться и развернуть подразделения", – рассказал он.

Медаль за оккупацию Крыма

Медаль за оккупацию Крыма

vlasti.net

Как сообщал OBOZREVATEL, по официальным данным, число уезжающих из Крыма за годы аннексии увеличилось в 12 раз.

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Персоны
Владимир ГорбулинВиктор Янукович
Место
Украина
Тег
Крым
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
КУГУТЫ! Если бы вы не принуждали людей балакать по-кугутски - жили бы в мире и спокойствии. НЕУЖЕЛИ И СЕЙЧАС НЕ ПОНЯЛИ??? :-)))
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Marozov nikolay
Marozov nikolay
5 лет и каждый день новая версия.- "Плеяда командиров ВСУ уникальна для мировой военной науки – люди провалившие наибольшее количество операций и понесшие наибольшие потери. Например, генерал-майор Мойсюк Евгений Георгиевич прошёл исключительный «боевой путь» — он смог последовательно покомандовать всеми провалами Украины 14-го года, и каждый раз получал повышение. В марте 2014 он руководил выдвижением колонны десантников к Волновахе, где колонна была остановлена активистами и развёрнута назад. Уже летом того же года он командовал Днепропетровской воздушно-десантной бригадой в боях на Саур-Могиле. Там он успешно завёл свою бригаду в котёл, проиграл бои за ключевую высоту, понёс огромные потери… И бросив свои войска обманом вышел через будущий «коридор смерти», сорвав договорённости о выходе. Это в свою очередь стоило жизни большому количеству солдат, которых он, фактически подставил под огонь, обманув их о том, что они могут выходить за ним. Но, вместо трибунала в Украине он получил очередное повышение и командовал всей группировкой в районе Донецкого Аэропорта. Конечно же он провалил и эту задачу, пытаясь оправдаться перед начальством бросил там на смерть блокированную группировку. А потом поняв организовал видимость попыток эвакуации из уже потерянного Аэропорта «киборгов». Конечно же, эвакуировать было уже некого, а группы эвакуации также отправились в плен. А часть в морг. Казалось бы сдача «национального символа» сопротивления должна была бы закончить карьеру генерала, но и тут ему повезло. Он стал командующим группировкой «Восток», где пытаясь оправдаться за предыдущие неудачи начал бои на «Промзоне», стоившие жизни огромному количеству его подчинённых и не принесшие успеха. Но и это не закончило карьеру генерала, наоборот, он ушёл снова на повышение, став заместителем командующего десантными войсками. Вот так развивалась карьера одного из самых провальных полководцев, человека, проигравшего все бои, в которых поучаствовал"
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