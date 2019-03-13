Янукович мог знать! В оккупации Крыма указали на важный нюанс

Беглый президент Украины Виктор Янукович мог заранее знать об оккупации Крыма Россией.

Об этом в своей книге "Мой путь в зазеркалье" написал украинский политик и первый секретарь СНБО Владимир Горбулин. Он подчеркнул, что Янукович бежал из страны уже после начала оккупации полуострова, передает "Сегодня".

"Разве не любопытно, что бегство президента Украины Виктора Януковича состоялось фактически 22 февраля 2014 года, а на медали Министерства обороны РФ "За возвращение Крыма" выгравированы даты проведения операции: "20 февраля – 18 марта 2014 года", – отметил политик.

Горбулин добавил, что в 2014 году украинские власти замешкались и потеряли время, за которое можно было дать отпор вооруженному нападению России.

"Можно, конечно, согласиться с тем, что мы сами во всем виноваты. В том, что поверили в гарантии. В том, что когда на крымской земле был зафиксирован первый след российского спецназовца, Киев прислушался к рекомендациям былых гарантов безопасности: только не довести до кровопролития! Шесть или даже семь ключевых, решающих часов были бесповоротно потеряны, мы дали врагу шанс освоиться и развернуть подразделения", – рассказал он.

Медаль за оккупацию Крыма vlasti.net

Как сообщал OBOZREVATEL, по официальным данным, число уезжающих из Крыма за годы аннексии увеличилось в 12 раз.

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