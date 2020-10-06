Янукович гримируется до неузнаваемости, чтобы выйти на улицу, – Добкин

Дарья Дурова Политика 22:28, 6.10.2020 Обновлено: 22:49, 6.10.2020

Бывший президент Украины Виктор Янукович, который убежал в Россию в 2014 году, "выходя на улицу, гримируется до неузнаваемости".

Об этом в интервью изданию "Гордон" заявил бывший мэр Харькова, экс-нардеп Михаил Добкин. Он уточнил, что об этом ему рассказал спикер президента РФ Дмитрий Песков.

"Мне об этом сказал человек, которому я не могу не доверять. Мне об этом сказал Дмитрий Песков", – отметил Добкин.

Политик сказал, что встретился с Песковым случайно за границей. Тот якобы говорил о Януковиче "с максимальным презрением".

Впервые экс-регионал сообщил о гриме Януковича в августе в эфире одного из украинских телеканалов.

"Я когда-то, года четыре назад, отдыхал [за границей] и встретил человека одного. Он гражданин РФ и работает в системе государственной власти на очень-очень высокой должности. И он мне рассказал, что, опасаясь за свою жизнь, причем как со стороны недругов, так и со стороны, наверное, бывших друзей уже там, в РФ, Виктор Федорович, чтобы посещать публичные места, пользуется самыми современными разработками, чтобы гримироваться до неузнаваемости. Фактически до такой степени, чтобы, находясь рядом, в двух-трех метрах, человек, который его очень хорошо знает, его не узнал", – сказал тогда политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 октября Киевский апелляционный суд оставил в силе приговор Оболонского райсуда Киева, который заочно приговорил бывшего президента Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену.

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