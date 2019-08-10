Яндекс.Диск на смартфоне Зеленского: стало известно об опасности для Украины

Приложение Яндекс.Диск на смартфоне президента Украины Владимира Зеленского может сыграть очень злую шутку с ним, вплоть до сбора компромата российской стороной и использования его в переговорном процессе.

Такое заявление сделал эксперт Школы цифровой безопасности DSS380 Павел Белоусов, передает "НВ". "Дело в том, что в облаке Яндекса Зеленский мог (или может) хранить, все что угодно: от каких-то невинных семейных фото до фотографий каких-нибудь секретных документов. Да и если он активно пользовался приложением лет 5, то там точно гигабайты информации. Не думаю, что президент с собой носит много бумаг, вероятнее всего — многое именно в электронном виде (сканы или фото)", – пояснил он.

На смартфоне Зеленского заметили Яндекс.Диск

Белоусов уверен, что таким образом даже можно "спалить" украинские военные объекты: "...Информация, где был сделан тот или иной, снимок тоже передается. Если ты посещаешь какие-то секретные военные объекты, например, то информация об их местоположении тоже прописывается в фото, если что".

В связи с этим эксперт предупреждает об опасности сбора компромата, который Россия может потом использовать как один из аргументов в переговорах.

"К выбору облачного хранилища файлов нужно относиться крайне серьезно: важна юрисдикция сервиса, репутация, возможность надежно защитить доступ, хранение и передачу файлов в зашифрованном виде и прочее", – посоветовал Белоусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети всплыло фото Зеленского, на котором видно, что в его телефоне установлено приложение запрещенного в Украине российского ресурса Yandex. Disk.

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