Нардеп от "ЕС" Зинкевич рассказала об отличиях первого и повторного заражения COVID-19

Народный депутат от "Европейской солидарности" Яна Зинкевич, которая повторно заболела коронавирусом, сообщила, что ее болезнь протекает легко.

О том, как она переносит инфекцию, политик рассказала на странице в Facebook 5 октября. По ее словам, по сравнению с прошлым заражением, "это небо и земля".

Зинкевич написала, что чувствует себя в целом хорошо, но у нее есть незначительная температура.

"Но если бы специально не мерила, то даже не почувствовала бы", – отметила она.

"По обонянию пока без изменений, его я потеряла еще при прошлом коронавирусе, и оно так и не восстановилось", – рассказала нардеп.

Повторный тест на COVID-19 она планирует сдать 8 октября. "И, конечно, не могу не радоваться тому, что ни у кого из моих контактных лиц коронавируса не обнаружено. Это хорошая новость, надеюсь, так будет и в дальнейшем", – поделилась Зинкевич.

"Мое нынешнее течение болезни достаточно ожидаемое. Именно такой результат и нужно будет достигать вакцинацией. Со временем сделать заболевания просто сезонным, и достичь результата, чтобы смертных случаев было крайне мало, не происходило инвалидизации, а в большинстве случаев чтобы просто не заболеть или переболеть легко", – подытожила она.

Как писал OBOZREVATEL, о повторном заражении COVID-19 Яна Зинкевич сообщила 30 сентября

По данным СМИ, в Верховной Раде Украины коронавирус подтвердили у 75 человек, одна сотрудница секретариата умерла.