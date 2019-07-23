Полная власть.
Ситуативное большинство.
Если надо и напрячься - конституционное большинство.
Спикер? Кабмин? Премьер? Комитеты? Да, не вопрос! Пожалуйста.
Законы? Выбирайте! Неприкосновенность? Да, нараз!
Земля? Кто за? Кто там против? Можете завтра не приходить!
Можно выполнить любые обещания.
А можно не выполнить.
Можно провести любые реформы. В любой области. Естественно, законодательно. Как получится физически, в стране, бабка надвое гадала, потому что на местном уровне то же, что было раньше. Но и с этим можно разобраться.
Полнота власти такая, что большевикам и не снилась. Караул устал. Все в сад!
На попередников не свернешь - нет попередников, кончились.
Нам мешают - не скажешь. Некому мешать.
Можно все.
И ошибки, скорее всего, простят. Не простят ложь и появление" рук, которые не крали". Не простят схем. Не простят откровенного вранья, на котором всегда держалась власть.
И поражения не простят.
Как вчера сказал один мой весьма юный знакомый: "Если они обоср..ся, то их просто будут пиз..ть на улицах. Где поймают."
И он прав.
Большое доверие - это большая ответственность.
Шагнуть вперед или рухнуть, сейчас зависит от тех, кто получил беспрецедентную полноту власти. И, вместе с тем получил, полное отсутствие причин и оговорок, на которые можно сослаться, если не выйдет сделать дело.
Сажать придется не двух-трех друзей. Сажать придется пачками, потому как набежало. Принимать непопулярные решения. Рубить жадные ручонки.
Если есть намерения и твердость духа это выполнить, то все ок. Если нет, то можно приводить в порядок дела. Спрятаться не получится.
Это шанс?
Да. Несомненно.
Это рискованно?
Не то слово. Причем, для страны это более рискованно, чем для слуг народа.
Только мы уже в лодке и пить боржоми поздно.
Контроль над этой властью может быть только у народа. Еще бы механизм понять, было бы здорово. И журналистам напомнить, что сейчас многое зависит именно от них.
Возможна ли диктатура? Ну, 28 предыдущих лет говорят нам о том, что все возможно. Даже у нас.
Соблазн абсолютной властью могут выдержать немногие. А такой соблазн у Зеленского уже есть. Подарили позавчера, перевязанный зеленой ленточкой.
Вот мы сейчас и проверим личные качества, чистоту намерений, управляемость, умение решать невыполнимые задачи.
Все проверим. На себе.
У нас просто не осталось других вариантов.
Поэтому, удачи всем нам. Отплываем.
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