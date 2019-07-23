Главная Новости
Мова Язык
Блоги Мир

/ Блоги - Новости политики

Ян Валетов
Ян Валетов
Украинский писатель-фантаст и блогер Все статьи автора

Сажать придется не двух-трех друзей. Сажать придется пачками

50.2т

Полная власть.

Ситуативное большинство.

Если надо и напрячься - конституционное большинство.

Спикер? Кабмин? Премьер? Комитеты? Да, не вопрос! Пожалуйста.

Законы? Выбирайте! Неприкосновенность? Да, нараз!

Земля? Кто за? Кто там против? Можете завтра не приходить!

Можно выполнить любые обещания.

А можно не выполнить.

Новости
Чи буде Майдан? Буде

Можно провести любые реформы. В любой области. Естественно, законодательно. Как получится физически, в стране, бабка надвое гадала, потому что на местном уровне то же, что было раньше. Но и с этим можно разобраться.

Полнота власти такая, что большевикам и не снилась. Караул устал. Все в сад!

На попередников не свернешь - нет попередников, кончились.

Нам мешают - не скажешь. Некому мешать.

Можно все.

Новости
Украинский народ – великий разрушитель

И ошибки, скорее всего, простят. Не простят ложь и появление" рук, которые не крали". Не простят схем. Не простят откровенного вранья, на котором всегда держалась власть.

И поражения не простят.

Как вчера сказал один мой весьма юный знакомый: "Если они обоср..ся, то их просто будут пиз..ть на улицах. Где поймают."

И он прав.

Большое доверие - это большая ответственность.

Новости
Переболеть Украиной России не удалось

Шагнуть вперед или рухнуть, сейчас зависит от тех, кто получил беспрецедентную полноту власти. И, вместе с тем получил, полное отсутствие причин и оговорок, на которые можно сослаться, если не выйдет сделать дело.

Сажать придется не двух-трех друзей. Сажать придется пачками, потому как набежало. Принимать непопулярные решения. Рубить жадные ручонки.

Если есть намерения и твердость духа это выполнить, то все ок. Если нет, то можно приводить в порядок дела. Спрятаться не получится.

Это шанс?

Да. Несомненно.

Это рискованно?

Не то слово. Причем, для страны это более рискованно, чем для слуг народа.

Только мы уже в лодке и пить боржоми поздно.

Новости
Первый крупный провал "Слуги народа"

Контроль над этой властью может быть только у народа. Еще бы механизм понять, было бы здорово. И журналистам напомнить, что сейчас многое зависит именно от них.

Возможна ли диктатура? Ну, 28 предыдущих лет говорят нам о том, что все возможно. Даже у нас.

Соблазн абсолютной властью могут выдержать немногие. А такой соблазн у Зеленского уже есть. Подарили позавчера, перевязанный зеленой ленточкой.

Вот мы сейчас и проверим личные качества, чистоту намерений, управляемость, умение решать невыполнимые задачи.

Все проверим. На себе.

У нас просто не осталось других вариантов.

Поэтому, удачи всем нам. Отплываем.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Ян Валетов Ян Валетов
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Яна Валетова
Поделиться в Facebook
68
Комментарии
40
58
Смешно
164
Интересно
280
Печально
28
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Waix Alex
Waix Alex
Все получится в Украине!Это не Россия!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Shlagov Poster
Shlagov Poster
Waix Alex, По примерным подсчетам, за годы «незалежности» население Украины сократилось на треть. Что дальше? Новое «Дикое поле» - с вышиванками, поросятами, бабами-шептухами и ордами «патриотических» налетчиков?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Waix Alex
Waix Alex
Все будет Украина!Потому что мы правы!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
ttt ta
ttt ta
Короче Зе -теперь у вас якобы Царь и все может. А ну как решит отдать пол СвиноРейха во власть Пу? Получится у него? Если нет, значит не все могут короли, как бы не пытались некотоорые журнашл.хи превентивно повесить на них всех собак. А если получится, то купи себе уже билет до Канады - пригодится.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Waix Alex
Waix Alex
ttt ta, ты лучше,подстилка кремлевская,баран следи за движениями своего пастуха,не то окажешься побитым,как собака!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / мнения

ads pixel