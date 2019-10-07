Лично знаю людей, пришедших вчера на митинг. Ни на секунду не сомневаюсь, что абсолютное большинство сделало это из убеждений. Само предположение об их "проплаченности" смешно.

Нужно ли выходить на митинге протеста? Обязательно. Как только власть бронзовеет, ее надо ставить на место. Вчерашний митинг он даже не о Штанмайере и капитуляции, тут у меня свое мнение, я не считаю продолжение игр Порошенко капитуляцией. Минские соглашения, особенно если их не исполнять, вполне годятся для сдерживания агрессии. А исполнять их не собирается ни новая власть, ни старая.

Новости Бином Ньютона для Зеленского

Вчерашний митинг - это такой негромкий оклик: не борзейте! Вы наши слуги, а не хозяева! Ау! Ребята! Вот берега - ведите себя соотвественно.

Господин Богдан, по моему скромному мнению, по своей токсичности для команды Зеленского, уже давно перещеголял и "батя, я стараюсь" - Людочку Янукович (безвредную, глупую и необразованную женщину), и "крыза минет попизже", и уже к самому золотому батону подбирается.

Это, что называется, мискастинг.

Я уж не знаю, насколько близок Богдан Зеленскому, но помню, что если бы Янукович уволил виновных в инциденте с "йолкой" и битием сидевших на Майдане митингующих, то, возможно, досидел бы до конца срока не в Ростове, а на Банковой.

Есть люди, которым официальное нахождение во власти противопоказано, а они сами противопоказаны власти. Им от мундира рвет крышу. За кулисами они на месте, но стоит выйти на авансцену - и все! Ховайся! Богдан, имхо, из таких.

Есть вещи, которые делать нельзя. Категорически.

Если ты, находясь у власти, показываешь презрение к тем, кто тебя к власти привел, то тебе пора в отставку. Неважно, что ты думаешь. Важно, что ты выставляешь на показ.

Порошенко такой ошибки не делал.

С удивлением наблюдаю за тем, как ПАП семимильными шагами возвращает себе политический вес. В джиу-джитсу мастер использует силу противника, чтобы нанести ему максимальный ущерб. Чем сильнее удар соперника, тем легче мастеру провести контр-прием. Просто прямые аналогии. Не ПАП атакует, но позиционно он получает выгоду.

На месте Зеленского, я бы пересмотрел некоторые приемы своей команды. Пристально пересмотрел бы.

Но вряд ли он меня услышит.

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