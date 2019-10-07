Главная Новости
7 октября • обновлено в 15:42
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Блоги - Новости политики

Ян Валетов
Ян Валетов
Украинский писатель-фантаст и блогер Все статьи автора

Не борзейте! Вы наши слуги, а не хозяева!

3.3т

Лично знаю людей, пришедших вчера на митинг. Ни на секунду не сомневаюсь, что абсолютное большинство сделало это из убеждений. Само предположение об их "проплаченности" смешно.

Нужно ли выходить на митинге протеста? Обязательно. Как только власть бронзовеет, ее надо ставить на место. Вчерашний митинг он даже не о Штанмайере и капитуляции, тут у меня свое мнение, я не считаю продолжение игр Порошенко капитуляцией. Минские соглашения, особенно если их не исполнять, вполне годятся для сдерживания агрессии. А исполнять их не собирается ни новая власть, ни старая.

Новости
Бином Ньютона для Зеленского

Вчерашний митинг - это такой негромкий оклик: не борзейте! Вы наши слуги, а не хозяева! Ау! Ребята! Вот берега - ведите себя соотвественно.

Господин Богдан, по моему скромному мнению, по своей токсичности для команды Зеленского, уже давно перещеголял и "батя, я стараюсь" - Людочку Янукович (безвредную, глупую и необразованную женщину), и "крыза минет попизже", и уже к самому золотому батону подбирается.

Это, что называется, мискастинг.

Я уж не знаю, насколько близок Богдан Зеленскому, но помню, что если бы Янукович уволил виновных в инциденте с "йолкой" и битием сидевших на Майдане митингующих, то, возможно, досидел бы до конца срока не в Ростове, а на Банковой.

Есть люди, которым официальное нахождение во власти противопоказано, а они сами противопоказаны власти. Им от мундира рвет крышу. За кулисами они на месте, но стоит выйти на авансцену - и все! Ховайся! Богдан, имхо, из таких.

Есть вещи, которые делать нельзя. Категорически.

Если ты, находясь у власти, показываешь презрение к тем, кто тебя к власти привел, то тебе пора в отставку. Неважно, что ты думаешь. Важно, что ты выставляешь на показ.

Порошенко такой ошибки не делал.

Новости
Зеленский разведет руками: "Я ничего не могу сделать"

С удивлением наблюдаю за тем, как ПАП семимильными шагами возвращает себе политический вес. В джиу-джитсу мастер использует силу противника, чтобы нанести ему максимальный ущерб. Чем сильнее удар соперника, тем легче мастеру провести контр-прием. Просто прямые аналогии. Не ПАП атакует, но позиционно он получает выгоду.

На месте Зеленского, я бы пересмотрел некоторые приемы своей команды. Пристально пересмотрел бы.

Но вряд ли он меня услышит.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Ян Валетов Ян Валетов
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Яна Валетова
Поделиться в Facebook
8
Комментарии
5
3
Смешно
18
Интересно
6
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Журба Валентина
Журба Валентина
Да там уже половину гнать прийдется вместе с Богданом, как минимум - Мендель,Третьякову, Новосад, Милованова, Шерифа, Федорова, Корниенко...И всех, кто успел столь люто накосячить за такое короткое время!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Tomaso Albioni
Tomaso Albioni
Цей фрік нещодавна ще робив саркастичні закиди, мовляв "ну де ж там ваші довгоочікувані репресії". А все тому, що дядя просто погано вчів історію, тому й зараз "аукає".
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ivanov Igor
Ivanov Igor
"А исполнять их не собирается ни новая власть, ни старая." Украина as is.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel