Когда наши "революционеры" обличали страшный "режим Порошенко" мне всегда было смешно.

Этот "страшный режим" и кошмарить по-настоящему не умел. Советский Союз при своем последнем издыхании был страшнее и опаснее.

Читаю про российские "превентивные аресты", которые проходят прямо сейчас, про убитых активистов, про чисто российский беспредел, который творят "щенки режима" (до псов они пока не доросли), и думаю: а хватило бы духу у наших борцов с режимом и дальше крутить дули Порошенко, если бы их вот так прессовали? Пришли ночью с обыском, дали 30 суток ни за хрен собачий... ни адвоката, ни звонка жене, ни объяснений...

Понятно, что массовые расстрелы впечатляют больше, но это еще впереди.

Когда рассказывают про “Зеленского-диктатора“, это так же смешно, как и рассказы про "режим Порошенко". Чистая игра воображения для впечатлительных лохов. Хунта Порошенко, диктатура Зеленского...

Мы счастья своего не понимаем. Забыли, что такое реальное давление, аресты, поражение в правах, психбольница. Что такое черные машины под домом ночью. Тревожный чемодан. Волчий билет. У нас нет политических статей. Мы даже за сепаратизм судим несерьезно. У нас партия, проповедующая коллаборацию, в Раде с 12.5% рейтинга у населения.

Соскучились, видать, по твердой руке. Забыли, как было совсем недавно.

Вот, честное слово, смешно.

Борцы с режимом без режима.

Борцы с диктатурой без диктатуры.

Герои с деревянными саблями.

В России тоже пока не взялись за оппозиционеров на полную силу, но там реально можно пострадать от власти, если ты против нее выступаешь. У нас на хайпе по поводу гонений - только в парламент въехать. На белом коне и под аплодисменты.

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