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Ян Валетов
Ян Валетов
Украинский писатель-фантаст и блогер Все статьи автора

Массовые расстрелы еще впереди?

6.6т

Когда наши "революционеры" обличали страшный "режим Порошенко" мне всегда было смешно.

Этот "страшный режим" и кошмарить по-настоящему не умел. Советский Союз при своем последнем издыхании был страшнее и опаснее.

Читаю про российские "превентивные аресты", которые проходят прямо сейчас, про убитых активистов, про чисто российский беспредел, который творят "щенки режима" (до псов они пока не доросли), и думаю: а хватило бы духу у наших борцов с режимом и дальше крутить дули Порошенко, если бы их вот так прессовали? Пришли ночью с обыском, дали 30 суток ни за хрен собачий... ни адвоката, ни звонка жене, ни объяснений...

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Пускай решает! Будущее Украины в одних руках?

Понятно, что массовые расстрелы впечатляют больше, но это еще впереди.

Когда рассказывают про “Зеленского-диктатора“, это так же смешно, как и рассказы про "режим Порошенко". Чистая игра воображения для впечатлительных лохов. Хунта Порошенко, диктатура Зеленского...

Мы счастья своего не понимаем. Забыли, что такое реальное давление, аресты, поражение в правах, психбольница. Что такое черные машины под домом ночью. Тревожный чемодан. Волчий билет. У нас нет политических статей. Мы даже за сепаратизм судим несерьезно. У нас партия, проповедующая коллаборацию, в Раде с 12.5% рейтинга у населения.

Соскучились, видать, по твердой руке. Забыли, как было совсем недавно.

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Украинский народ – великий разрушитель

Вот, честное слово, смешно.

Борцы с режимом без режима.

Борцы с диктатурой без диктатуры.

Герои с деревянными саблями.

В России тоже пока не взялись за оппозиционеров на полную силу, но там реально можно пострадать от власти, если ты против нее выступаешь. У нас на хайпе по поводу гонений - только в парламент въехать. На белом коне и под аплодисменты.

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Автор
Ян Валетов Ян Валетов
Персоны
Владимир Зеленский Петр Порошенко
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Яна Валетова
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Режим порошенко, убивший на Юго-Востоке 13 000 человек - белый и пушистый! Кровавый Мордор, арестовавший навального на 30 суток за призывы (очередные) к несанкционированному митингу куда страшнее! Главное пообещать массовые расстрелы. Ну, когда-нибудь. Они ведь совершенно точно впереди.
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
"страшный "режим Порошенко" Страшнее режима диктатора Януковича еще не было. Даже весь народ в едином порыве восстал. Потому- что нельзя было сидеть и ждать. Надоели зарплаты в 1000 долларов по Киеву, свой бизнес, поездки к крымскому пляжу, перелеты в Донецк на футбольные матчи..и т.д. Не то. Вот сейчас жизнь. Вечное АТО, киборги, томосы, безвизы... Скоро в ЕС и в НАТУ.
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Тарас Бор
Тарас Бор
Меня просто умиляет позиция Валетова.Он критикует ВСЕХ.И никого не поддерживает.Он "за правду-матку".Вам, господин Валетов,сообщаю,что Украина -- специфическая страна.У нас,в силу исторической ментальности,люди с недоверием относятся к любой власти.И авторитаризм по примеру той же РФ у нас невозможен априори.
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Тарас Бор, и не только к власти, но и к государственности. Ибо априори-её у вас никогда не было, за исключением в УССР. Вывод, думаю допишешь сам.
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