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Ян Валетов
Ян Валетов
Украинский писатель-фантаст и блогер Все статьи автора

Донбасс – всё. Крым – всё

1.7т

Скажу малоприятную, но совершенно очевидную для меня вещь. В принципе, можно ограничиться четырьмя словами.

Донбасс - всё. Крым - всё.

Звучит непатриотично, но мы же с вами не будем приносить в жертву партиотизму реальное положение вещей? Правда?

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Я терпеть не могу говорить "я же говорил", но, по факту, еще пять лет назад было совершенно очевидно, что за несколько лет оккупации на Территориях подрастет поколение, для которого мы - враги, Украина - агрессор, и т.д.

С той стороны линии разграничения Зазеркалье, населенное народом Донбасса, состоящим из двух народов - донецкого и луганского. Я, когда пишу, сам не верю написанному. И смешно, и грустно. И страшно.

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Страшно, потому, что процесс продолжается. И мы на него никакого влияния за пять лет не оказывали и оказать не могли. Российская пресса, российское телевидение, российское оружие, российские добровольцы, российские инструкторы, подразделения российской армии, российская валюта...

Если это не оккупация, то я - Махатма Ганди.

Пять лет оккупации, к которой большая часть населения лояльна. Нелояльная часть населения либо уехала, либо рискует попасть "на подвал". Школьники, которым гадят в голову пять лет. Пять лет - это с 6-го класса по 11-й! Какого результата мы ждали?

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Захваченная часть Донбасса может быть возвращена только в результате военных действий. Мирная интеграция, ИМХО, невозможна. Военная сопряжена с многочисленными жертвами с обеих сторон. Несомненно, с уходом российских войск и прекращением помощи РФ сепаратистам, это решаемая военная задача, но проблема в том, что Россия с Донбасса не уйдет. Отвечать за военные преступления никто не хочет, Донбасс нужен, как громоотвод для аннексии Крыма и для создания постоянной зоны напряженности для Украины. Не в интересах РФ отдавать награбленное. Вот всунуть их Украине, как автономные - это самое оно.

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Сохранить политическое влияние, заставив Украину финансировать сепаратистские анклавы - это самое оно. Тем более, что токсичность Территорий может нанести Украине непоправимый вред. Там уже некого спасать, если говорить глобально.

Простите, я считаю, что мирного решения донбасской проблемы нет, а военное решение на настоящий момент невозможно, а в будущем - неприемлемо. Простите меня те, кто все еще остался по ту сторону, но я не стал бы давать вам ложную надежду. Разведение войск, миротворцы по линии разграничения. Приднестровский вариант - ничего другого не вижу. И дай нам Бог дожить до варианта хорватского!

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Новости Крымнаша. Оккупированный варварами Крым обречен

Теперь о Крыме.

Снова рекомендую посмотреть в глаза реальности.

Мост проблемы туризма решил. В Крыму полно людей, машин, палаточников. Да, это бедный турист, он готовит на горелке или на кухне, не ходит по кафе и ресторанам, какает в поле... но он есть.

Тарханкут забит, Судак - забит...

Я полагаю, что и в Ялте, Алуште, Алупке тоже все неплохо. И с открытием ЖД сообщения будет еще лучше. Украденный конь обошелся России дороговато, но возвращать коня никто не собирается. И не соберется.

Скажу шепотом: наша надежда на возрастающее недовольство крымчан несострятельна. Да, они скрипят от новых порядков, матерят Путина, налоговиков, заборы возле моря, но сезон есть сезон... никуда не денутся.

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Новости Крымнаша. Резиновая Москва закончилась? Все б*дло рвануло в Крым.

Возврат Крыма военным путем я не рассматриваю. У меня есть, конечно, фантастические романы, но я не настолько фантаст.

И мирного пути не вижу. Совсем не вижу.

Вижу проблему на десятилетия. Для моего поколения - навсегда. Да и дальше не представляю себе изменения ситуации.

Если искать аналог - это Кипр . Многолетняя оккупация, к которой все привыкли.

Тысячи наших соотечественников ездят и продолжат ездить в Крым, постепенно их будет все больше. Болеть перестанет, а море - вот оно, рядом. Привычно, языкового барьера нет. Граница вполне проходима.

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Нет, на официальном уровне - я не вижу ни малейшей возможности для любого из президентов смириться и признать потерю Крыма. Но я не президент, я просто писатель и блогер: Крым для Украины потерян навсегда. Это больно произнести и тяжело осознать, но реальность вообще малоприятная штука.

Мы должны оставаться на прежней политической позиции. Мы потеряли значительную часть территории и агрессии должен нести за это ответственность, но...

Я, в приципе, все сказал.

Мне было грустно писать об этом, но, я уверен, что это необходимо сказать в слух.

Надо быть реалистами. Политики говорят то, что должны говорить. Нам - проще.

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Ян Валетов Ян Валетов
Темы
Аннексия Крыма Война на Донбассе
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Яна Валетова
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Вперёд Смотрящий
Вперёд Смотрящий
Сразу видно, что Валетов не поклонник Роксаланы, которая убедительно и не раз и с иллюстрацией фото в 5 утра, доказала что туристов нет и Крым пустой. А если серьёзно, Ян прав.
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Чан Джеки
Чан Джеки
думаю чем ехать в крым то лучше уж турция.да и за нашу кирилловку и т.д. скажу что море грязное до опупенея а власть имущие тока бабло считает а порядку и чистоты нема.
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