Праймеріз в "Слузі народу" напередодні виборів мера Києва, абсолютно правильний крок для вибору найкращих кандидатів. Сьогодні в партії відбувається дискусія, як вони мають відбутися. В мене є бачення, яке я представив минулого тижня.

Трішки прелюдії.

Близько півмільйона. Саме стільки посад обирають в США за допомогою праймеріз. Це виборча культура, яка десятками, сотнями років виховувалась в громадянському суспільство. Сьогодні – це та ціль, яку ставить і наша партія. Ми хочемо максимально долучити людей до формування влади. Хто готовий – запрошуємо в команду. Хто хоче контролювати і впливати – дати можливість бути у процесі.

Я аналізував можливості використання американського досвіду в Україні. Пандемія і суттєві витрати. Це ті бар’єри, які сьогодні не дозволять запустити класично американський формат.

Тому, бачення сьогодні таке: члени парламентської фракції збирають підписи за кандидата, наприклад 25. На основі цього формується шорт-лист претендентів.

Цей список рухається на публічне обговорення. Кияни вивчають, аналізують та оцінюють. Наприклад, можна провести чотири соціологічних опитування. Від різних компаній. Для того, аби об'єктивно порівняти рейтинги. Це можливість прозоро заміряти ставлення киян до кандидатів.

Та ключове, це вимоги. Як я вже писав, всі кандидати повинні відповідати жорстким критеріям:

- жити в Києві, знати проблеми столиці;

- пройти тести на профпридатність - ну як при прийомі на держслужбу;

- бездоганно володіти українською мовою і, звичайно ж, англійська не нижче intermediate;

- мати чітку програму розвитку Києва на п'ять років.

На підставі вищевикладеного, з трьох кандидатів, що набрали найбільшу кількість голосів, партія висуває єдиного сильного кандидата в мери.

Я провів опитування в своєму telegram-каналі щодо цієї формули. З 45 тис., що взяли участь у голосуванні, 71% підтримали мою пропозицію.