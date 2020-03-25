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25 марта • обновлено в 13:16
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Николай Томенко
Николай Томенко
Украинский политик Все статьи автора

Як Зеленський олігархів комісарами й сенаторами в регіони призначав

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Була в більшості Президентів України мрія – створити двопалатний парламент. І щоб у ньому, в нижній палаті пересічні депутати дискутували, сварилися й голосували, а у верхній палаті – поважні й багаті сенатори разом із Президентом рішення ухвалювали. Найближче до цієї президентської мрії був Кучма – він і Референдум з цього питання провів й проект Конституції запропонував. Ющенко продовжив його справу й презентував вже власний варіант Конституції, де майже слово в слово переписано ідею двопалатного парламенту з нижньою Палатою депутатів, яка обирається від партій, і верхньою – Сенатом, який обирається від регіонів. В Януковича про це мова йшла, але до реальної дії не дійшла.

І от нині бачимо, що без внесення змін до Конституції як Ющенко, і без Референдуму як Кучма, Зеленський створив при собі своєрідний сенат із олігархів. Він делегував олігархів в регіони, де ті мають свій бізнес і зв’язки, керувати Антикризовими штабами. Тобто очолити боротьбу з короновірусом, допомогти фінансами, людьми, одним словом стати сенатором в американській моделі влади й комісаром в більшовицькій. Отож, взялися за справу, точніше за області: Ярославський з Кернесом – Харківська; Косюк – Київська і Черкаська; Пінчук – Дніпропетровська; Веревський – Полтавська і Кіровоградська; Ахметов – Івано-Франківська, Львівська, Донецька і Луганська; Коломойський – Запорізька; Новинський – Херсонська; Палиця – Волинська; Ставніцер – Одеська; Герега – Хмельницька.

Як на практиці це виглядає, бачимо у Харкові. Ярославський з Кернесом керують, а очільників ОДА, яких офіційно Президент призначив, не лише за керівників – за людей не вважають! Таку нинішня керівна трійка держави Зеленський-Єрмак-Шефір запропонувала на час карантину модель феодально-олігархічної України! А були мільйони виборців, які мріяли бачити вищезгаданих олігархів у в‘язницях, а не в статусу регіональних комісарів-сенаторів. Та що там виборці, сам Зеленський обіцяв олігархів простими платниками податків зробити, а Косюка бідного за бюджетні мільярди взагалі ганьбою публічно затаврував! А от як воно вийшло!

Бо президенти змінюються, а ідеологія "гроші й влада – понад усе" залишилася незмінною.

П.С. У мене запитання до депутатів ВР, Уряду й керівників ОДА від “Слуги народу”: то ви погодилися на те, щоб олігархи, які ще позавчора служили Януковичу, вчора – Порошенку, а всі часи Незалежності – приватизовували, оптимізовували, виводили, вивозили й скуповували нині керували країною разом із вашим Зеленським?!

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Автор
Николай Томенко Николай Томенко
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Украина
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Погодилися, звичайно ж, бо для них це абсолютно незрозумілі речі, а втрачати "тепле місце" дуже вже не хочеться.
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Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
Запитання побачив, альтернативної пропозиції - ні.
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