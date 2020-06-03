3 червня 2020 року Верховна Рада України прийняла у першому читанні законопроект №2694 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання світлоповертальних елементів пішоходами". Даним законопроектом пропонується внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та до Закону України "Про дорожній рух", якими зобов’язати пішоходів в темний час доби чи в умовах недостатньої видимості носити світоповертальні елементи. За порушення цих правил депутати пропонують штрафувати пішоходів на 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (255 грн.).

Загалом, ідея щодо використання світоповертальних елементів є необхідною та позитивною, але законодавці, як у нас це прийнято, хочуть вирішити проблему наскоком – шляхом примусу та штрафів.

Громадський рух "Рідна країна" ще в 2018-2019 роках провів соціально-просвітницький проект "Рідна країна – безпечна країна", під час якої більше 6 тисяч школярів 1-4 класів взяли участь в нашій акції та безкоштовно отримали світлоповертальні брелки – флайтери. Громадську ініціативу збиралась підтримати й влада. Зокрема, прем`єр-міністр Гройсман пообіцяв, що з 1 вересня 2019 року Уряд закупить, а поліція проведе заняття і роздасть світлоповертальні жилети дітям 1-4 класів. Проте, про цю урядову ініціативу якось забули, тож замість Уряду проблему взялись вирішувати депутати.

Але, як згадувалось вище, Парламент має намір вирішувати проблему звичними українцям методами – заборонами та спонуканням. Замість того, щоб на першому етапі забезпечити безкоштовно школярів сільської місцевості світлоповертальними елементами, влада вирішила, що цим мають опікуватись самі громадяни, інакше – штраф.

Найцікавіше, що навіть Головне науково-експертне управління Верховної Ради України у своєму висновку до законопроекту №2694, в цілому погоджуючись з необхідністю запровадження обов’язку щодо застосування пішоходами світлоповертальних елементів, вказує на ряд недоліків законопроекту.

Так, у своєму висновку управління вказує на те, що законопроектом пропонується накладати адміністративні стягнення на пішоходів за перехід ними проїзної частини у темну пору доби чи в умовах недостатньої видимості без використання світлоповертальних елементів, в той час, як в Закон "Про дорожній рух" пропонується внести зміни, які зобов’язують користуватись такими елементами "під час руху по тротуарах, пішохідних або велосипедних доріжках, узбіччях, а в разі їх відсутності – по краю проїзної частини автомобільної дороги чи вулиці". Як зазначено у висновку "Таким чином, по-перше, може виникнути невідповідність положень нормативно-правових актів, якими встановлюються певні правила користування світлоповертальними елементами для пішоходів та нормами КУпАП, якими встановлюється відповідальність, адже перехід проїзної частини пішоходами формально не є рухом ані по тротуару, ані по пішохідній або велосипедній доріжці, ані по узбіччю, а в разі їх відсутності – по краю проїзної частини автомобільної дороги або вулиці. Отже, відповідальність пішохода встановлюється за порушення правила, якого не існує. По-друге, сумнівною видається сама ідея зобов’язати всіх без винятку пішоходів незалежно від віку під час руху не тільки по краю проїзної частини (узбіччю), але й по тротуарах, пішохідних або велосипедних доріжках користуватись світлоповертальними елементами. Адже рух пішохода без таких елементів по тротуарах або пішохідних доріжках, або перехід ними проїзної частини в спеціально передбачених місцях, які освітлені та обладнані належним чином, не містить в собі ознак суспільної шкідливості".

Також Головне науково-експертне управління наголошує на тому, що практика застосування світлоповертальних елементів запроваджена уже в багатьох країнах світу, але їх використання детально прописано в нормативно-правових актах.

Необхідно також звернути увагу на те, що масового виробництва світлоповертальних елементів в Україні не існує, тож продукцію доведеться закупляти за кордоном, що наводить на думку про лобіювання бізнесових інтересів.

В цілому, як згадувалось вище, "Рідна країна" підтримує ініціативу щодо запровадження практики обов’язкового використання світлоповертальних елементів, в першу чергу дітьми та школярами у сільській місцевості. Потрібно не забувати, що саме держава повинна інвестувати в будівництво якісних доріг, освітлення вулиць та облаштування пішохідних переходів.

Вирішення цієї проблеми не повинно нести в собі корупційних складових та не має повністю перекладатись на громадян – шляхом запровадження штрафів "для всіх і за все", як це пропонується законопроектом №2694.