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23 марта • обновлено в 10:42
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Николай Томенко
Николай Томенко
Украинский политик Все статьи автора

Як мародери бариг при владі замінили

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Ледь забулися нахабні й цинічні вимоги урядовців Гончарука і ЗЕ-депутатів про щонайменше 100-тисячні зарплатні для себе; ще не стихла гнівна дискусія про те, як урядовці та депутати посприяли продажу закордон всіх запасів антикоронавірусних медичних та профілактичних засобів; лише переварили інформацію про закупівлю КМ Шмигаля вкрай потрібних для боротьби з коронавірусом сувенірів із "скіфського золота і запонок"; ще триває обговорення купівлі елітного "карантинного Мерседеса" головою офісу Зеленського; як Гліб Канєвський шокував фанатів влади інформацією про закупівлю СБУ та Нацполіцією автомобілів покращеної комплектації на понад 300 мільйонів бюджетних гривень, скоріше всього за спрощеною, карантинною процедурою!

Сумна історія коловороту в українській владі: боролися з баригами, а здобули мародерів!

П.С. Нагадую принагідно й про нашу вимогу до Разумкова, Медведчука, Тимошенко, Порошенка і Вакарчука відмовитися від майже 300 мільйонів бюджетних партійних коштів на користь охорони здоровя! Бо виділення аж 100 млн грн на карантинні заходи це – знущання і цинізм найвищої міри! Для цього не треба позачергова сесія, для цього достатньо лише ваших заяв, а точніше совісті!

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Автор
Николай Томенко Николай Томенко
Тема
Карантин в Украине
Место
Украина
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