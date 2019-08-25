Яхта, дорогой ресторан и гимн: как и где Богдан отгулял День независимости

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан провел День Независимости Украины во Франции на свадьбе известного украинского юриста и блогера Андрея Довбенко.

Последнего в СМИ называли "смотрящим" за Минюстом. Как пишет "Страна", Довбенко сыграл свадьбу с адвокатом Анной Огренчук (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

По данным журналистов, трехдневное торжество прошло в Сен-Тропе на юге страны, куда Богдан прибыл еще 22 августа.

Андрей Богдан

"На торжество слетелись судьи, в том числе из Верховного суда, чиновники, весь "высший свет" юридического мира", – сказано в материале.

Празднование, по информации журналистов, проходило в четырех локациях. "Пре-пати" молодожены устроили в пляжном ресторане La reserve a la plage.

La reserve a la plage Страна

Сама свадьба прошла в заведении Villa le Muriel blanc. Второй день свадьбы, который пришелся 24 августа, праздновали на яхте, аренда которой стоила 200 тысяч евро. Затем Богдана видели в ресторане L'Opera.

L'Opera Страна

Богдан в Сен-Тропе Страна

"Свадьба была на 150 человек, а обслуживающий персонал в составе 70 человек из Киева прилетел за неделю до мероприятия", – цитирует "Страна" источник.

В L'Opera Богдан веселился в шумной компании под национальный гимн Украины. Цены шампанского в этом ресторане стартуют от 490 евро за бутылку, максимальная стоимость бутылки Dom Perignon – 75 тысяч евро.

Меню в L'Opera Страна

Журналисты также заинтересовались личностью Довбенко. Он бывший юрист олигарха времен Януковича Сергея Курченко, ранее работал в так называемом департаменте "Седова-Довбенко" группы ВЕТЭК.

"Там он курировал приобретение сетей АЗС, проведение кредита компаний, "решал" проблемы энергетических и медиа-активов олигарха, Одесского нефтеперерабатывающего завода, и просто личные дела Курченко", – сказано в статье.

Журналист-расследователь Денис Бигус на своей странице в Facebook отметил, что Довбенко – "легендарный персонаж, давно и прочно подмявший под себя министерство юстиции, вместе со всеми службами, кладовками, нотариатом, регистрационкой и министром".

Довбенко и Огренчук УП

Довбенко и Огренчук УП

Огренчук, жена Довбенко,несколько недель назад была назначена в комиссию по вопросам правовой реформы.

"Они с Довбенко два года жили вместе, и сейчас решили сыграть свадьбу, выбрав понтовый французский курорт. 21 августа у Анны день рождения, к этому празднику решили приурочить церемонию", – добавил источник "Страны".

Как писал OBOZREVATEL, ранее глава государства Владимир Зеленский изменил состав Комиссии государственных наград и геральдики и назначил его руководителем главу Офиса президента Андрея Богдана.

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