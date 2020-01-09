Главная Новости
9 января • обновлено в 19:41
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Ядерное соглашение с Ираном: Трамп задумал сильный ход

569
Читать материал на украинском

Президент США Дональд Трамп собирается связаться с лидерами европейских стран, которые участвуют в соглашении по иранской ядерной программе, чтобы попросить их прекратить соблюдать эту сделку.

Об этом заявил в интервью телеканалу Fox News вице-президент США Майк Пенс, передает Интерфакс.

Новости
Сбили ракетой? Трамп сделал громкое заявлении о крушении самолета МАУ в Иране

"Президент собирается в ближайшие дни призвать наших союзников присоединиться к США в отказе от разрушительной иранской сделки и в требованиях к Ирану, чтобы тот положил конец многолетней практике распространения террористического насилия, чтобы он отринул амбиции в ядерной сфере и присоединился к семье народов", – сказал вице-президент.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Рубрика

Как писал OBOZREVATEL ранее, Трамп также призвал Европу, Китай и Россию отказаться от ядерной сделки с Ираном. Все стороны, вместо того, чтобы заниматься СВПД, считает он, должны "работать над новым соглашением, которое сделает мир безопаснее".

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Автор
Карина Бондаренко
Персоны
Майк Пенс Дональд Трамп
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги