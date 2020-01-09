Ядерное соглашение с Ираном: Трамп задумал сильный ход

Президент США Дональд Трамп собирается связаться с лидерами европейских стран, которые участвуют в соглашении по иранской ядерной программе, чтобы попросить их прекратить соблюдать эту сделку.

Об этом заявил в интервью телеканалу Fox News вице-президент США Майк Пенс, передает Интерфакс.

"Президент собирается в ближайшие дни призвать наших союзников присоединиться к США в отказе от разрушительной иранской сделки и в требованиях к Ирану, чтобы тот положил конец многолетней практике распространения террористического насилия, чтобы он отринул амбиции в ядерной сфере и присоединился к семье народов", – сказал вице-президент.

Дональд Трамп Рубрика

Как писал OBOZREVATEL ранее, Трамп также призвал Европу, Китай и Россию отказаться от ядерной сделки с Ираном. Все стороны, вместо того, чтобы заниматься СВПД, считает он, должны "работать над новым соглашением, которое сделает мир безопаснее".

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся