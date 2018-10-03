У украинской власти есть подозрения касательно того, что в аннексированном Крыму может быть ядерное оружие, или, как минимум, инфраструктура для его использования, заявил Павел Климкин. – Ред.

Сложно подобрать корректную оценочную категорию для подобного заявления. Эксперты фонда "Майдан закордонних справ" еще осенью 2014 года пытались обратить внимание украинских властей на тот факт, что в оккупированном Крыму с первых дней оккупации усиленными темпами восстанавливаются сохранившиеся в Крыму еще с советских времен базы хранения и обслуживания ядерного оружия. Подобные заявления делали и отдельные депутаты Верховной Рады Украины. Не считая публичных комментариев и заявлений по этому вопросу, высокая степень вероятности наличия на оккупированной территории Крыма российских ядерных боеголовок экспертами фонда "Майдан закордонних справ" (Т.Гучакова, О.Корбут, А.Клименко, Ю.Смелянский), отмечалась в ежегодных докладах фонда за период 2014-2016 годов и за период 2014-2017 годов. То, что министр иностранных дел Украины нашел время ознакомиться с нашими докладами во второй половине 2018 года и публично озвучить возникшие опасения - наверное, хорошо. Гораздо хуже, если подобные заявления делаются исключительно в интересах начавшейся предвыборной гонки.

Чем это возможное размещение ядерного оружия угрожает Украине?

Это угрожает не только Украине, это угрожает Европейскому Союзу и не только. Потому что дальность полета ракет, например, комплекса "Искандер" или морских ракет "Калибр", которые уже размещены в Крыму, составляет до 2,5 тыс. км. Вся Украина покрывается ими, а значит находится под угрозой. Под угрозой восточная, южная, центральная Европа. Вена, Братислава, Италия, Сицилия, вплоть до территории Израиля на африканском континенте, Персидский залив. Для иллюстрации ситуации можно, выбрав центр окружности в Севастополе, провести на карте окружность с радиусом в 2,5 тыс. км. И стоит учесть, что все эти ракеты могут нести ядерные боеголовки.

В целом в мире сложилась ситуация, когда ядерное оружие, в большей степени, является оружием сдерживания. Потому что при его применении в итоге нет победителей. Все проигравшие. Но есть другая сторона. Уже озвучены определенные заявления, которые много раз цитировали СМИ России – "зачем нужен такой мир, в котором нет России" и т.д.

Исходя из подобных заявлений исключать возможность того, что Россия психологически готова применить ядерное оружие как оружие первого удара - нельзя. При этом она не будет рисковать своей материковой территорией, а применит его с территории, которая не является российской, т.е. с оккупированной РФ украинской территории и не признанной российской мировым сообществом. Я говорю о Крымском полуострове.

В результате, какая-то часть граждан РФ, которые уже иммигрировали в Крым, может пострадать. Но в первую очередь пострадают граждане Украины, которые находятся на оккупированной территории, а также те граждане Украины, которые находятся на материке (Украина), в зависимости от того, куда достанет потом облако ядерного взрыва, когда будет ответный выстрел со стороны стран НАТО.

Это угроза для Украины, и очень большая. Да, Украина - не ядерное государство, и Будапештским меморандумом ей гарантировалось, что в отношении Украины не будут применять ядерное оружие. Одним из таких гарантов является Российская Федерация.

Фактически Россия ставит Украину под угрозу применения против ее территории, пусть даже временно оккупированной, ядерного оружия. Безнаказанными подобные действия России никто не оставит.

О помощи международного сообщества Украине в противостоянии России

Международное сообщество помогает нам санкциями. На определенном уровне военной помощью. Например, США передали нам два боевых корабля, помогают восстанавливать наш флот – да, это помощь. Но при этом нельзя говорить о том, что есть 100% единство по санкционной политике между США и странами Европейского Союза.

По сути ответ кроется в Вашем вопросе. Нам могут помогать, но не делать за нас. А риторика украинских властей до сегодняшнего дня в основном велась такая, что международное сообщество за нас решит проблему оккупированных территорий. Эта гибридная политика таким образом и формировалась. И вся риторика представителей украинской власти была о том, что есть только дипломатический путь, что наши западные страны-партнеры примут совместные решения, которые помогут освободить украинскую территорию от российского вооруженного присутствия.

Но проблема восстановления территориальной целостности в первую очередь – это проблема Украины. И в решении этого вопроса нам могут помогать, но не деоккупировать уже оккупированную территорию за нас. А как раз с точки зрения формирования плана будущей деоккупации, например, Крыма, раз мы уже о нем заговорили как о месте, где размещаются российские ракетные установки, - его нет. Внятной политики, понятной нашим западным партнерам с точки зрения того, что Украина формирует условия будущей деокупации Крыма, не существует.

Существует так называемая гибридная политика, согласно которой мы признаем Крым оккупированной территорией, но в то же время у нас действует нормы закона о свободной экономической зоне "Крым". Т.е. мы поощряем инвесторов вкладывать деньги в развитие оккупированной территории. Фактически поощряем инвесторов помогать оккупантам удерживать эту территорию и спонсировать продолжение войны против Украины. Мы позволяем резидентам Украины продолжать эксплуатировать бизнес-активы в Крыму, не выплачивая налоги в Украину, а выплачивая в бюджет страны-оккупанта. Мы урезали в конституционных правах граждан Украины, имеется в виду с точки зрения действий государственной власти Украины, которые оказались в оккупации на территории Крыма.

Такая политика нашим западным партнерам непонятна. И такая политика может привести как раз к обратному эффекту – размыванию санкций и возможности для оккупантов продвигать идею о том, что Крым – территория России в странах-партнерах. А они это пытаются делать постоянно.

Говорить о какой-то другой конкретизации, помощи со стороны западных партнеров об освобождении Крыма не имеет смысла, потому что государственная власть Украины ничего для этого не делает. Гражданское общество делает, власть – нет.

Освобождать оккупированную территорию, восстанавливать государственные границы необходимо Украине, не Соединенным Штатам, не Германии, не Европейскому Союзу.