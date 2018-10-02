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Ядерные полигоны в Крыму приведены в боевую готовность - Чубаров

1.9тЧитать материал на украинском

Оккупационные российские власти привели в боевую готовность хранилища, в которых ранее хранились ядерные боеголовки для военно-морского флота.

Об этом OBOZREVATEL сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат от Блока Петра Порошенко Рефат Чубаров. По его информации, власти РФ привели в порядок военную базу под Феодосией, на территории которой ранее размещалось ядерное оружие для морского флота.

“Есть информация, что бывшее хранилище под Кизилташем, это между Феодосией и Судаком, приведено в порядок. Об этом говорят и местные специалисты, и есть объективные способы наблюдения за этим. Завезли они или нет - тут нужны прямые доказательства. Но бывшие хранилища, в которых находилось ядерное оружие, предназначенное для морских кораблей, приведены в готовность”, - заявил Чубаров.

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Как писал OBOZREVATEL, ранее подозрение о наличии ядерного оружия в оккупированном Крыму высказал и министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

В связи с этим ведомство планирует подготовить проект резолюции Генассамблеи ООН из-за превращения оккупированного Крыма в военную российскую базу.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Персона
Рефат Чубаров
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Русский Солдат
Русский Солдат
Ну привели в порядок и хорошо. Порядок ведь лучше беспорядка, а хохлы?
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Крым Андрей
Крым Андрей
Полигоны от хранилищ не отличаем, скакуны?
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Пупкин Сережа
Пупкин Сережа
Если стадо перестанет бояться, то поймет во что превратилась Украина и тогда может случиться новая революция. Этого нельзя допустить!
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