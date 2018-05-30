Ядерное оружие в Крыму? Климкин предупредил ООН об опасности

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на специальном заседании Совета безопасности ООН заявил, что Россия проводит в аннексированном Крыму активную подготовку к размещению там ядерного арсенала.

Он отметил, что РФ продолжает применять агрессию не только в Украине, но и по всему миру, передает 112 канал.

"Оккупация Крыма привела к усилению почти в два раза военного потенциала России и подготовке инфраструктуры полуострова к развертыванию ядерного оружия. Сегодня Крым - большая военная база России", - заявил Климкин.

Министр добавил, что до июня Украина предоставит меморандум с дополнительными доказательствами вины России в аварии рейса МН17 и "справедливость восторжествует".

"4 млн человек не имеют доступа к элементарному: пище, воде, электричеству, транспорту. Инфраструктура была полностью уничтожена. Это касается и медицины. Люди не могут получить медикаменты, Россия не позволяет доставить их на оккупированные территории", - сказал глава МИД.

Также Климкин показал фото школьницы Дарьи Казимировой, которая погибла в результате обстрела боевиками в Железном.

Министр также напомнил о политических заключенных, незаконно удерживаемых в РФ, в частности об украинском режиссере Олеге Сенцове и Владимире Балухе.