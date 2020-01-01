"Ябедам" заплатят, границу укрепят, нардепов накажут: что изменилось с 1 января 2020 года в Украине

С 1 января 2020 года в Украине вступает в силу перечень нововведений, призванных улучшить качество жизни.

Насколько это результативно, и правда ли жить станет легче, покажет время. А пока OBOZREVATEL предлагает вам узнать, что изменилось для Украины с сегодняшнего дня.

Что изменится в Украине в 2020 году Иллюстрация

Депутаты потеряли неприкосновенность

С 1 января 2020 года в Украине прекращает действовать неприкосновенность народных депутатов.

Проект №7203 был внесен в Раду 8 созыва пятым президентом Украины Петром Порошенко. 3 сентября 2019 года Верховная Рада утвердила изменения в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности.

В частности, документ исключил положение Конституции о том, что народные депутаты не могут быть без согласия Верховной Рады привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы.

Начнут платить за жалобы на чиновников

1 января 2020 году вступил в силу Закон об обличителях коррупции. Документ был опубликован в парламентской газете "Голос Украины" 16 ноября.

Главные пункты:

обличителей коррупционеров будут поощрять премиями;

на любого чиновника, который распоряжается бюджетными средствами, можно будет пожаловаться, а правоохранители обязаны проверить информацию;

"ябед" будут защищать от увольнения, преследований, а их имена обещают держать в секрете;

обличителей должны информировать о том, как проходит расследование.

Возьмутся за укрепление границы с Россией

Вступил в силу Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обеспечении инженерно-технического обустройства и содержании государственной границы" №232-IX.

Как заверили в команде Зеленского, он позволит создать надлежащие условия для инженерно-технического обустройства госграницы Украины с сопредельными государствами, прежде всего с Российской Федерацией, с целью обеспечения выполнения Госпогранслужбой задач по охране и защите государственной границы.

Этот закон вносит изменения в Земельный кодекс Украины, Водный кодекс Украины, Закон "О государственной границе Украины", согласно которым органам Госпогранслужбы предоставляются в постоянное пользование земельные участки шириной 30-50 метров вдоль линии государственной границы для строительства и содержания инженерно-технических сооружений, ограждений, пограничных знаков, пограничных просек, коммуникаций и других объектов пограничной инфраструктуры.

Также документ освобождает органы пограничного ведомства от возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства в связи с обустройством государственной границы.

Введут абонплату на газ

Уже с 1 января 2020-го украинцы будут получать платежки за газ, даже если вовсе не использовали голубое топливо. Платить придется за инфраструктуру. Мол, чтобы потребитель в любой момент мог открыть конфорку и получить газ, нужно содержать трубопровод, обслуживать целую сеть.

Размер абонентской платы будет считаться индивидуально. Для этого среднемесячное потребление газа в кубометра умножат на базовый коэффициент. Семьи с плитой и колонкой, которые используют 170 кубометров газа в год или 14-15 кубометров в месяц, ежемесячный платеж за доставку не будет превышать 16 грн.

Повысят минимальную зарплату

В Украине минимальную зарплату в 2020 году должны увеличить с 4173 до 4723 грн. Так, повышение составит 550 грн.

Из-за повышения "минималки" с нового года более чем сто гривен возрастает и единый социальный взнос.

При этом прожиточный минимум повысят только в июле 2020 - на 91 грн, а с 1 декабря - еще на 71 грн. Так же с июля повысят пенсии - с 1638 грн до 1712 грн, а с 1 декабря - до 1769 грн. При ожидаемой инфляции на уровне 5,5% большую часть надбавки съест рост цен.

Введут штрафы для "евроблях"

Как известно, Монобольшинство Верховной Рады отсрочило штрафы за нарушение таможенных правил при ввозе автомобилей с иностранной регистрацией до 31 декабря 2019 года.

Однако с 1 января 2020 года в Украине вводятся в действие штрафы:

за вождение машины на еврономерах – 8 500 грн;

повторное за год вождение "евробляхи" – 17 000 грн и запрет на вождение в течение года;

если задержал растаможку на срок до 1 суток – 170 грн;

от 1 до 10 суток – 340 грн;

от 10 до 20 суток – 8 500 грн;

от 20 до 30 суток – 85 000 грн;

от 30 суток – 170 000 грн.

Станут жестче наказывать пьяных водителей

В Украине с 2020 года значительно ужесточат штрафы для водителей за управление авто в нетрезвом состоянии. Такие меры предусматривает закон об уголовных проступках, опубликованный в издании "Голос Украины" 24 апреля.

После вступления закона в силу, нарушителей будет ожидать штраф в размере от 17 тыс. до 34 тыс. грн и обязательное лишение права управлять автомобилем на срок до 3 лет. При повторном нарушении – до 51 тыс. грн с запретом водить от 2 до 3 лет.

Начнется масштабная реформа образования

С 1 января 2020 года планируют прекратить финансирование по образовательной субвенции школ (кроме начальных) с количеством учащихся менее 40 и финансирования образовательного процесса в 10-11-х классах, где меньше 20 учеников.

Учебная нагрузка на учителя должна возрасти с 18 до 20 часов. По информации Профсоюза работников образования и науки Украины, это приведет к сокращению 44 тысяч педагогов.

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