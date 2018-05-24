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"Я закрою рот этому сепару!" Нардепы устроили перепалку в прямом эфире

117.6тЧитать новость на украинском

Народный депутат ВО "Свобода" Олег Осуховский повздорил с лидером партии "Христианские социалисты" Михаилом Добкиным в прямом эфире.

Они обменялись обоюдными претензиями во время ток-шоу "Украинский формат" на телеканале NEWSONE.

"В первую очередь новый президент должен сделать первые три свои поездки в Донецк, потом в Луганск, а потом в Симферополь, где встретится с людьми, которых называют гражданами Украины, но ни во что не ставят ни их права, ни их желания и не интересуются их проблемами", - сказал Добкин.

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Михаил Добкин

Скриншот с видео

После этого Осуховский начал выкрикивать: "Текст по-дебильному написан" (отсылка к известному предвыборному видео с Добкиным. - Ред.).

"Та тебе и текст никто не пишет. Ты их читать не умеешь", - ответил обиженный лидер "Христианских социалистов".

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"Я сейчас закрою рот этому сепару... Ты знаешь, что я могу закрыть", - пригрозил Осуховский.

"После передачи разберемся", - ответил Добкин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский политолог Владимир Фесенко и народный депутат Михаил Добкин устроили перепалку в прямом эфире из-за вопроса, как в стране необходимо отмечать 8 и 9 мая.

Персона
Михаил Добкин
Место
Украина
Объект
ВО Свобода
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