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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

/Новости политики

"Я всегда готов!" Порошенко сделал заявление об объединении с Зеленским

4.2тЧитать материал на украинском

Пятый глава Украины Петр Порошенко заявил, что партия "Европейская Солидарность" готова объединяться и создавать коалицию с теми политсилами, которые поддерживают европейское будущее страны.

Такое заявление он сделал в прямом эфире телеканала "Прямой", отвечая на вопрос о возможности объединения с партиями украинского главы Владимира Зеленского "Слуга народа" и музыканта Святослава Вакарчука "Голос".

"Я выражаю надежду, что нам удастся объединиться для того, чтобы продолжить наше движение в Европейский союз и НАТО", – сказал Порошенко.

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Петр Порошенко

Петр Порошенко

Скриншот видеотрансляции "Прямого"

Он подчеркнул, что те политсилы, которые выступают против вступления в ЕС, не могут быть с "Европейской Солидарностью" в союзе и коалиции. "Кто в это верит – милости просим в команду", – добавил политик.

"Мы никогда не пойдем на союз с "пятой колонной Януковича", с политическими силами, которые расползлись по тем или иным потокам и пытаются принести к нам в дом русский мир. Мы поэтому должны быть в парламенте, чтобы дать им отпор. Кроме нас сделать это никому", – уверен он.

При этом Порошенко заявил, что готов помочь Зеленскому в реализации европейской интеграции страны.

"Если нужно, я всегда готов помочь: советом, поступками, связями. Потому что это работа не на президента Зеленского или на пятого президента Порошенко, это работа на Украину", – сказал политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Петр Порошенко заявил, что выносить на референдум вопрос национальной безопасности и обороны недопустимо. Он также отметил, что недопустимо запрещать украинским воинам открывать огонь на обстрелы российско-террористических сил.

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Темы
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019Евроинтеграция
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Теги
Партия "Европейская солидарность"политика
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Ну да, иначе тобi пи..да))))))
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