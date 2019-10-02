"Я все разрулю": Зеленский отказался объяснять в Раде "формулу Штайнмайера"

Президент Украины Владимир Зеленский отказался с трибуны Верховной Рады объяснить свою позицию относительно скандальной "формулы Штайнмайера" по Донбассу.

При этом на встрече с представителями парламентских фракций гарант отмечал, что подписание данной формулы не означает капитуляцию Украины, передает "Украинская правда".

Сообщается, что Зеленский при общении нервничал, но говорил, "что все будет хорошо, он все разрулит и парламент может расслабиться".

"Зеленский говорил, что все будет хорошо. Никаких выборов без контроля территорий", – поделился источник издания.

Отметим, что главы фракций предлагали Зеленскому выйти в сессионный зал и рассказать все то самое, чтобы успокоить общественность. Но президент отказался, отвечая, что это лишнее, так как ранее он уже все объяснил насчет "формулы Штайнмайера".

Владимир Зеленский

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