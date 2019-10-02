"Я все разрулю": Зеленский отказался объяснять в Раде "формулу Штайнмайера"

Президент Украины Владимир Зеленский отказался с трибуны Верховной Рады объяснить свою позицию относительно скандальной "формулы Штайнмайера" по Донбассу.
При этом на встрече с представителями парламентских фракций гарант отмечал, что подписание данной формулы не означает капитуляцию Украины, передает "Украинская правда".
Сообщается, что Зеленский при общении нервничал, но говорил, "что все будет хорошо, он все разрулит и парламент может расслабиться".
"Зеленский говорил, что все будет хорошо. Никаких выборов без контроля территорий", – поделился источник издания.
Отметим, что главы фракций предлагали Зеленскому выйти в сессионный зал и рассказать все то самое, чтобы успокоить общественность. Но президент отказался, отвечая, что это лишнее, так как ранее он уже все объяснил насчет "формулы Штайнмайера".
Владимир Зеленский
Как сообщал OBOZREVATEL:
Реализация "плана Штайнмайера" предусматривает разведение сил и вооружения в зоне конфликта, а также проведение выборов в ОРДЛО, после чего Кремль может потребовать особого статуса для Донбасса.
18 сентября росСМИ распространили информацию о том, что Украина якобы отказалась подписывать обязательство о выполнении "формулы Штайнмайера".
Министр иностранных дел Вадим Пристайко же заявил, что согласился на "формулу Штайнмайера" еще 2 сентября.
В Офисе президента Украины Владимира Зеленского на это ответили, что ничего не знают о согласовании формулы.
19 сентября в сеть слили якобы согласованный текст "формулы Штайнмайера", который как будто бы отказалась подписывать Украина на мирных переговорах.
Также была озвучена позиция представителя Украины в Минске, второго президента Леонида Кучмы. Его пресс-секретарь заявила, что Украина не имеет возражений, если будут выполнены все требования Минска.
В России заявили, что Украина якобы дала устное согласие на подписание "формулы Штайнмайера" касательно Донбасса.
Президент Украины Владимир Зеленский 1 октября, выступил с экстренным заявлением о ситуации на Донбассе и нашумевшей "формуле Штайнмайера".
В сети опубликовали документ, который подписали участники Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе на заседании в Минске 1 октября.
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