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2 октября • обновлено в 15:24
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"Я все разрулю": Зеленский отказался объяснять в Раде "формулу Штайнмайера"

2.4т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский отказался с трибуны Верховной Рады объяснить свою позицию относительно скандальной "формулы Штайнмайера" по Донбассу.

При этом на встрече с представителями парламентских фракций гарант отмечал, что подписание данной формулы не означает капитуляцию Украины, передает "Украинская правда".

Сообщается, что Зеленский при общении нервничал, но говорил, "что все будет хорошо, он все разрулит и парламент может расслабиться".

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"Зеленский говорил, что все будет хорошо. Никаких выборов без контроля территорий", – поделился источник издания.

Отметим, что главы фракций предлагали Зеленскому выйти в сессионный зал и рассказать все то самое, чтобы успокоить общественность. Но президент отказался, отвечая, что это лишнее, так как ранее он уже все объяснил насчет "формулы Штайнмайера".

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

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Тема
Война на Донбассе
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Формула Штайнмайера Верховная Рада Украины
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филипп филипыч
филипп филипыч
не понимаю почему зе боится этих 8%. за ним такая народная поддержка. а на каналы порошенко есть канал коломойского и медведчука
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КАРПАТСЬКИЙ Вовк
КАРПАТСЬКИЙ Вовк
Вова готуй чемодан, і нахир з України.
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
отож жириновский уже требует от путина ввести войска в Украину для защиты рускоязычных-ищите инфу! опг зеленского должно быть арестовано
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руденко евгений
руденко евгений
Кожедуб ruslan, ты провокатор? после ареста "опг" Зеленского, не пройдёт и суток, как войска будут введены - в этот раз Путин не упустит свой шанс...
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