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''Я вас не боюсь!'' Порошенко вызвал недоумение у Нацкорпуса в Чернигове

38.3тЧитать материал на украинском

Президент Украины Петр Порошенко во время поездки в Чернигов удивил представителей Национального корпуса своим неожиданным поведением. Несмотря на риск провокаций, глава государства прошел пешком через парк, где собрались радикально настроенные люди.

Как сообщили источники OBOZREVATEL в окружении президента, 13 марта Порошенко посетил Чернигов для участия в Совете регионального развития. После выступления в областном филармоническом центре фестивалей и концертных программ он должен был встретиться с жителями города у Екатерининской церкви, которая находится на расстоянии около 500 метров от филармонии.

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Президент Украины Петр Порошенко в Чернигове

Президент Украины Петр Порошенко в Чернигове

По словам нашего собеседника, несмотря на советы охраны добраться к месту назначения на автомобиле, Порошенко решил пойти пешком. "Так будет быстрее," — аргументировал он свое решение, после чего спокойно прошел мимо удивленных радикалов.

"Я вас не боюсь и не дам вам дестабилизировать ситуацию в Украине", — обратился президент к представителям Нацкорпуса, чем вызвал у них недоумение. И лишь когда Порошенко отошел и направился в сторону публики, радикалы начали кричать: "Ганьба!"

''Я вас не боюсь!'' Порошенко вызвал недоумение у Нацкорпуса в Чернигове

Громадське радіо

''Я вас не боюсь!'' Порошенко вызвал недоумение у Нацкорпуса в Чернигове

Громадське радіо

Напомним, что 13 марта несколько десятков представителей Национального корпуса устроили акции протеста в Чернигове. Радикалы требуют от президента наказать фигурантов журналистского расследования о хищении в оборонной сфере Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, такие же протесты ранее прошли в Киеве, Черкассах и Житомире. Так, 9 марта радикалы вступили в столкновение с полицией под Администрацией президента. Далее они переместились в Черкассы, где выступал президент Украины Петр Порошенко. В результате масштабного побоища пострадали 22 силовика.

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Персона
Петр Порошенко
Место
УкраинаЧернигов
Тег
Национальный корпус
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Комментарии на сайте не модерированы
Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
Сталкивают эрефовцы Президента и бойцов Нацкорпуса. Но провокации не пройдут. СБУ не допустит...
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Секель Олександр
Секель Олександр
Кунецкая Раїса, нет не допустит :))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Марченко Юра
Марченко Юра
Настоящий президент любимец народа ,он не боится своего народа,а чего ему бояться с такой охраной .
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Перед началом очередного предвыборного митинга Порошенко подарили стартовые колодки.
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