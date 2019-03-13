''Я вас не боюсь!'' Порошенко вызвал недоумение у Нацкорпуса в Чернигове

Президент Украины Петр Порошенко во время поездки в Чернигов удивил представителей Национального корпуса своим неожиданным поведением. Несмотря на риск провокаций, глава государства прошел пешком через парк, где собрались радикально настроенные люди.
Как сообщили источники OBOZREVATEL в окружении президента, 13 марта Порошенко посетил Чернигов для участия в Совете регионального развития. После выступления в областном филармоническом центре фестивалей и концертных программ он должен был встретиться с жителями города у Екатерининской церкви, которая находится на расстоянии около 500 метров от филармонии.
Президент Украины Петр Порошенко в Чернигове
По словам нашего собеседника, несмотря на советы охраны добраться к месту назначения на автомобиле, Порошенко решил пойти пешком. "Так будет быстрее," — аргументировал он свое решение, после чего спокойно прошел мимо удивленных радикалов.
"Я вас не боюсь и не дам вам дестабилизировать ситуацию в Украине", — обратился президент к представителям Нацкорпуса, чем вызвал у них недоумение. И лишь когда Порошенко отошел и направился в сторону публики, радикалы начали кричать: "Ганьба!"
Громадське радіо
Громадське радіо
Напомним, что 13 марта несколько десятков представителей Национального корпуса устроили акции протеста в Чернигове. Радикалы требуют от президента наказать фигурантов журналистского расследования о хищении в оборонной сфере Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL, такие же протесты ранее прошли в Киеве, Черкассах и Житомире. Так, 9 марта радикалы вступили в столкновение с полицией под Администрацией президента. Далее они переместились в Черкассы, где выступал президент Украины Петр Порошенко. В результате масштабного побоища пострадали 22 силовика.
В БПП заявили, что за провокацией стоят российские реваншисты и беглые олигархи.
Очевидец опубликовал видео, на котором видно, как в Черкассах молодчики с символикой Нацкорпуса начали посреди толпы разбрасывать файеры и взрывпакеты.
Реакция Арсена Авакова не заставила себя ждать. Глава МВД заявил, что протестующие "хотели хардкора".
При этом Аваков заверил, что за таким поведением последует жесткое наказание.
10 марта правоохранители провели ряд задержаний и обысков. В частности, схватили главу черкасского Нацкорпуса Дмитрия Кухарчука, которого также внесли в базу "Миротворца".
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