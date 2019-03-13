''Я вас не боюсь!'' Порошенко вызвал недоумение у Нацкорпуса в Чернигове

Президент Украины Петр Порошенко во время поездки в Чернигов удивил представителей Национального корпуса своим неожиданным поведением. Несмотря на риск провокаций, глава государства прошел пешком через парк, где собрались радикально настроенные люди.

Как сообщили источники OBOZREVATEL в окружении президента, 13 марта Порошенко посетил Чернигов для участия в Совете регионального развития. После выступления в областном филармоническом центре фестивалей и концертных программ он должен был встретиться с жителями города у Екатерининской церкви, которая находится на расстоянии около 500 метров от филармонии.

Президент Украины Петр Порошенко в Чернигове

По словам нашего собеседника, несмотря на советы охраны добраться к месту назначения на автомобиле, Порошенко решил пойти пешком. "Так будет быстрее," — аргументировал он свое решение, после чего спокойно прошел мимо удивленных радикалов.

"Я вас не боюсь и не дам вам дестабилизировать ситуацию в Украине", — обратился президент к представителям Нацкорпуса, чем вызвал у них недоумение. И лишь когда Порошенко отошел и направился в сторону публики, радикалы начали кричать: "Ганьба!"

Громадське радіо

Громадське радіо

Напомним, что 13 марта несколько десятков представителей Национального корпуса устроили акции протеста в Чернигове. Радикалы требуют от президента наказать фигурантов журналистского расследования о хищении в оборонной сфере Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, такие же протесты ранее прошли в Киеве, Черкассах и Житомире. Так, 9 марта радикалы вступили в столкновение с полицией под Администрацией президента. Далее они переместились в Черкассы, где выступал президент Украины Петр Порошенко. В результате масштабного побоища пострадали 22 силовика.

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