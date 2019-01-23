|Политика
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
роскошного ожерелья Участвовать
Приз
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

''Я в деле!'' Вакарчук заявил, что идет в политику

3.4тЧитать материал на украинском

Лидер популярного музыкальной группы "Океан Ельзы" Святослав Вакарчук подтвердил, что планирует идти в украинскую политику.

Об этом он заявил во время выступления на мероприятии от Украинского института в Лондоне, отметив, что он разочарован нынешним положением в стране, говорится на странице учреждения в Facebook.

"Я в деле, и вы узнаете больше в ближайшее время. Я хотел бы привести в украинскую политику как можно больше новых лиц. Власть сама по себе меня не интересует", – отметил музыкант.

Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук

Укринформ

"Смотреть на все эти лица на билбордах Киева невыносимо. Нам нужны новые политические лидеры. Я не верю в революции, так как они не обеспечивают устойчивых решений", – добавил Вакарчук.

Он привел пример Ирландии, которая "потеряла половину своего населения после ирландского картофельного голода, но она двигалась дальше и сейчас имеет ВВП на душу населения выше, чем в метрополии".

Новости
''Не знаю такого политика!'' Вакарчук высказался об объединении с Зеленским

"Мы не должны попасть в ловушку Путина, задавая вопросы о российской агрессии во время президентской кампании. Внутренние проблемы – борьба с коррупцией и преобразование судебной системы – должны быть в центре внимания", – отметил Святослав Вакарчук.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Персона
Святослав Вакарчук
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
4
Смешно
7
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги