''Я в деле!'' Вакарчук заявил, что идет в политику

Лидер популярного музыкальной группы "Океан Ельзы" Святослав Вакарчук подтвердил, что планирует идти в украинскую политику.

Об этом он заявил во время выступления на мероприятии от Украинского института в Лондоне, отметив, что он разочарован нынешним положением в стране, говорится на странице учреждения в Facebook.

"Я в деле, и вы узнаете больше в ближайшее время. Я хотел бы привести в украинскую политику как можно больше новых лиц. Власть сама по себе меня не интересует", – отметил музыкант.

Святослав Вакарчук Укринформ

"Смотреть на все эти лица на билбордах Киева невыносимо. Нам нужны новые политические лидеры. Я не верю в революции, так как они не обеспечивают устойчивых решений", – добавил Вакарчук.

Он привел пример Ирландии, которая "потеряла половину своего населения после ирландского картофельного голода, но она двигалась дальше и сейчас имеет ВВП на душу населения выше, чем в метрополии".

"Мы не должны попасть в ловушку Путина, задавая вопросы о российской агрессии во время президентской кампании. Внутренние проблемы – борьба с коррупцией и преобразование судебной системы – должны быть в центре внимания", – отметил Святослав Вакарчук.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Святослав Вакарчук вызвал ажиотаж заявлением, что готов принести в жертву творчество ради измений в стране.

Музыканта назвали одним из самых популярных кандидатов на место президента Украины. Сам же певец избегал прямых ответов на вопросы о своих политическим амбициях.

Поклонники Святослава Вакарчука призвали его включиться в президентскую гонку.

Он получил просьбу последовать примеру шоумена Владимира Зеленского, который в новогоднюю ночь сообщил, что будет бороться за пост главы государства.

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