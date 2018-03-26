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"Я уже видел войну": Москаль объяснил, почему поддерживает Венгрию в конфликте с Украиной

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Украина должна изменить закон об образовании, из-за языкового пункта которого возник конфликт между Киевом и Будапештом.

Об этом в интервью УП рассказал глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль.

"В 1991 году я видел собственными глазами вооруженный конфликт в Приднестровье. Там все началось по языковому вопросу", - объяснил он свою позицию.

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По словам Москаля, многие учителя готовы из-за языковой нормы закона уехать из страны.

"Я разговаривал с преподавателями, которые все предметы преподают на венгерском. Они говорят, что не смогут выкладывать алгебру, геометрию, физику, химию на украинском. Они говорят, что лучше поедут в Венгрию, там не хватает учителей, которые поехали в другие страны ЕС. Венгры не против того, что мы должны знать украинский язык в Украине. Но должны быть особые подходы к тому. Венгры очень боятся ассимиляции. Нельзя учить всех по одной методике. Мы хотим в ЕС. Но, если вы хотите туда прийти с одним украинским языком - это неправильно. Ура-патриоты говорят: "Только украинский!". Вы хотите жить в каком-то инкубаторе?" - добавил Москаль.

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Напомним, ранее Москаль рассказал, как устроил жесткие чистки на Закарпатье.

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Темы
Языковой скандалРеформа образования
Персона
Геннадий Москаль
Место
Украина
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