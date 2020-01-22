"Я – украинец!" Зеленский мощно поздравил Украину с Днем соборности

Президент Украины Владимир Зеленский утром 22 января поздравил украинцев с Днем соборности.

Видеообращение глава государства опубликовал на своей странице в Facebook. Зеленский вспомнил об Акте объединения УНР и ЗУНР. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы)

Президент напомнил о главных ценностях, которые должны объединять украинцев.

"Я – украинец, потому что живу по закону, всегда готов, в случае необходимости, защитить свою родную землю. Я – образец для постсоветского пространства в защите своих прав, защите свободы слова, правового государства, общества, нулевой толерантности к коррупции. Я – украинец, потому что ответственный гражданин, я плачу налоги, не еду на красный, правильно паркуюсь, никогда на сажусь за руль пьяним", – сказал Зеленский.

"Я – украинец, потому что мы лучшие в спорте, в науке, в IT. Я веду здоровый образ жизни, учу иностранные языки, поддерживаю равные возможности реализации для мужчин и женщин. Уважаю права всех национальных меньшинств и всех религий", – добавил президент.

Он также подчеркнул, что украинцы должны стать первыми во всем.

"Да, это мечта. Но общая мечта всегда была для нас двигателем. Той силой, которая нам сейчас так нужна", – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 января в Киеве пройдет Марш памяти в честь первых погибших участников Революции Достоинства.

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