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5 декабря • обновлено в 16:23
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"Я требую!" Зеленский выступил с громким заявлением после пожара в Одессе

1.7т
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Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 5 декабря, заявил, что дал Кабинету министров задание в месячный срок привести в порядок пожарную безопасность в стране.

Такую реакцию президента вызвал масштабный пожар в колледже Одессы, который 4 декабря привел к человеческим жертвам. Соответствующий пост появился на странице главы государства в Facebook.

Так, президент обязал правительство вместе с органами местного самоуправления провести детальную и всестороннюю проверку состояния противопожарной и техногенной безопасности заведений, учреждений и организаций с массовым пребыванием людей: детских садов, школ, профессионально-технических заведений и высших учебных заведений, общежитий, учреждений здравоохранения и социальной защиты населения, государственных объектов критической и транспортной инфраструктуры.

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Кроме того, он призвал тщательно проверить чиновников, которые следят за соблюдением правил безопасности.

"Требую жестко реагировать на факты выявленных нарушений пожарной или техногенной безопасности, добиваться их безусловного устранения, а также привлечения к ответственности должностных лиц, их допустивших", – добавил Зеленский.

"Давайте будем ответственными и изучим наконец полученные страшные уроки ради сохранения самого ценного – жизни украинских граждан. О проделанной работе, актуальные проблемы и предложения прошу доложить до 10 января 2020 года", – резюмировал глава государства.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Пожар в колледже Одессы
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
пожар
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