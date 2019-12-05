"Я требую!" Зеленский выступил с громким заявлением после пожара в Одессе

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 5 декабря, заявил, что дал Кабинету министров задание в месячный срок привести в порядок пожарную безопасность в стране.

Такую реакцию президента вызвал масштабный пожар в колледже Одессы, который 4 декабря привел к человеческим жертвам. Соответствующий пост появился на странице главы государства в Facebook.

Так, президент обязал правительство вместе с органами местного самоуправления провести детальную и всестороннюю проверку состояния противопожарной и техногенной безопасности заведений, учреждений и организаций с массовым пребыванием людей: детских садов, школ, профессионально-технических заведений и высших учебных заведений, общежитий, учреждений здравоохранения и социальной защиты населения, государственных объектов критической и транспортной инфраструктуры.

Зеленский выступил с требованием после пожара в Одессе Политека

Кроме того, он призвал тщательно проверить чиновников, которые следят за соблюдением правил безопасности.

"Требую жестко реагировать на факты выявленных нарушений пожарной или техногенной безопасности, добиваться их безусловного устранения, а также привлечения к ответственности должностных лиц, их допустивших", – добавил Зеленский.

"Давайте будем ответственными и изучим наконец полученные страшные уроки ради сохранения самого ценного – жизни украинских граждан. О проделанной работе, актуальные проблемы и предложения прошу доложить до 10 января 2020 года", – резюмировал глава государства.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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