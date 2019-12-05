"Я требую!" Зеленский выступил с громким заявлением после пожара в Одессе

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 5 декабря, заявил, что дал Кабинету министров задание в месячный срок привести в порядок пожарную безопасность в стране.
Такую реакцию президента вызвал масштабный пожар в колледже Одессы, который 4 декабря привел к человеческим жертвам. Соответствующий пост появился на странице главы государства в Facebook.
Так, президент обязал правительство вместе с органами местного самоуправления провести детальную и всестороннюю проверку состояния противопожарной и техногенной безопасности заведений, учреждений и организаций с массовым пребыванием людей: детских садов, школ, профессионально-технических заведений и высших учебных заведений, общежитий, учреждений здравоохранения и социальной защиты населения, государственных объектов критической и транспортной инфраструктуры.
Зеленский выступил с требованием после пожара в Одессе
Политека
Кроме того, он призвал тщательно проверить чиновников, которые следят за соблюдением правил безопасности.
"Требую жестко реагировать на факты выявленных нарушений пожарной или техногенной безопасности, добиваться их безусловного устранения, а также привлечения к ответственности должностных лиц, их допустивших", – добавил Зеленский.
"Давайте будем ответственными и изучим наконец полученные страшные уроки ради сохранения самого ценного – жизни украинских граждан. О проделанной работе, актуальные проблемы и предложения прошу доложить до 10 января 2020 года", – резюмировал глава государства.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Пожар разгорелся днем 4 декабря. Огонь проник почти на все этажи. В результате ЧП по неофициальным данным погибли от 10 до 15 человек.
OBOZREVATEL удалось пообщаться со свидетелем первых минут пожара. Он рассказал, как спасались дети.
Косвенной причиной пожара могло стать то, что в здании не было отопления. Вероятно кто-то использовал электрические обогреватели, что и привело к проблемам с проводкой. А по мнению Одесской ОГА, причиной пожара стал неисправный удлинитель.
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Единственной опознанной жертвой остается 17-летняя студентка, которую уже узнали родители. В соцсетях сообщили, что это Ксюша Бабенко.
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