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2 ноября • обновлено в 22:36
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"Я тебе голову отрежу, с*ка!" Кива угодил в новый скандал: видео

2.8т Читать материал на украинском

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива пригрозил незнакомому человеку физической расправой.

Инцидент произошел возле здания Верховной Рады в пятницу, 1 ноября, примерно в 15:50.

У депутата поинтересовались, почему он ходит с охраной, предположив, что Кива прячется от украинцев.

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Ответ нардепа был весьма жестким, он перешел на ругательства и пригрозил "отрезать голову".

Прохожий: От народа, да?

Кива: А?

Прохожий: От народа прячетесь, да?

Кива: В смысле?

Прохожий: Ну вот с охраной...

Кива: Ты что, придурок, бл*ть?! Я тебе сейчас голову отрежу, с*ка!

Илья Кива

Илья Кива

zagittya.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее:

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Персона
Илья Кива
Место
Украина Киев
Тег
Верховная Рада Украины
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Комментарии
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Бронсон Чарли
Бронсон Чарли
Это же ватники наголосовали. Какой электорат, такие и депутаты...
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Blashchuk Oleh
Blashchuk Oleh
Обличчя ОПБЗЖ. Справжня діалектика форми та змісту.
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