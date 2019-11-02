Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива пригрозил незнакомому человеку физической расправой.

Инцидент произошел возле здания Верховной Рады в пятницу, 1 ноября, примерно в 15:50.

У депутата поинтересовались, почему он ходит с охраной, предположив, что Кива прячется от украинцев.

Ответ нардепа был весьма жестким, он перешел на ругательства и пригрозил "отрезать голову".

Прохожий: От народа, да?

Кива: А?

Прохожий: От народа прячетесь, да?

Кива: В смысле?

Прохожий: Ну вот с охраной...

Кива: Ты что, придурок, бл*ть?! Я тебе сейчас голову отрежу, с*ка!

Илья Кива zagittya.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее:

Илья Кива попался на "рукоблудии" в зале Верховной Рады. Инцидент произошел 2 октября. На видео видно, как Кива разговаривал с девушкой Юлией из Одессы во время заседания. Затем нардеп отложил телефон и принялся чесать область паха.

Позднее он назвал этот ролик монтажом, однако выразил уверенность, что каждый мужчина занимается "рукоблудием".

Кроме того, Кива предложил созвать пресс-конференцию для своего полового органа.

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