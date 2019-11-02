Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива пригрозил незнакомому человеку физической расправой.
Инцидент произошел возле здания Верховной Рады в пятницу, 1 ноября, примерно в 15:50.
У депутата поинтересовались, почему он ходит с охраной, предположив, что Кива прячется от украинцев.
Ответ нардепа был весьма жестким, он перешел на ругательства и пригрозил "отрезать голову".
Прохожий: От народа, да?
Кива: А?
Прохожий: От народа прячетесь, да?
Кива: В смысле?
Прохожий: Ну вот с охраной...
Кива: Ты что, придурок, бл*ть?! Я тебе сейчас голову отрежу, с*ка!
Илья Кива
zagittya.com.ua
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее:
Илья Кива попался на "рукоблудии" в зале Верховной Рады. Инцидент произошел 2 октября. На видео видно, как Кива разговаривал с девушкой Юлией из Одессы во время заседания. Затем нардеп отложил телефон и принялся чесать область паха.
Позднее он назвал этот ролик монтажом, однако выразил уверенность, что каждый мужчина занимается "рукоблудием".
Кроме того, Кива предложил созвать пресс-конференцию для своего полового органа.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!