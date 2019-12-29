"Я так ждала этого дня!" Освобожденная из плена украинка дала трогательный комментарий. Видео

Елена Сорокина, которую освободили из плена в ходе большого обмена 29 декабря, рассказала, в чем ее обвинили террористы самопровозглашенных республик.

Женщина развешивала в Луганске листовки, где были поздравления с Днем независимости Украины и получила за это 13 лет тюрьмы. Трогательный комментарий опубликовали Факты ICTV (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам украинки, она пробыла в заключении недолго - около двух лет, и каждый день ждала освобождения из плена. О предстоящем большем обмене женщина узнала по телевидению.

Освобожденная из плена украинка дала трогательный комментарий Скриншот из видео

"Нам говорили, вас никто не поменяет, вы будете сидеть, но я не верила. Я не долго сидела, года два. Дали мне 13 лет. Я развешивала в городе листовки, поздравляла с Днём независимости Луганск и Украину и "засветилась" на этом. Пять лет я ждала, что придет Украина, не выезжала. Мне друзья говорили "почему ты не едешь?". А я отвечала, что буду ждать наших, кому-то надо наших встречать. Не дождалась", - сказала освобожденная украинка.

Ранее OBOZREVATEL писал, что многие задержанные отказались возвращаться в "Л/ДНР" из Украины в рамках обмена пленными 29 декабря.

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