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24 декабря • обновлено в 23:59
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"Я справился": уволенный глава Закарпатской ОГА ответил Зеленскому

1.1т
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Игорь Бондаренко не знает причины, по которой президент Владимир Зеленский уволил его с должности главы Закарпатской ОГА.

"Предпосылок к увольнению не было, как и никаких замечаний. Я уверен, что я справился со всеми задачами: за 5 месяцев в области положительные показатели по всем направлениям", – приводит его слова "Новое время".

Бондаренко заявил, что его команда также якобы удачно боролась с контрабандой, но подтвердить свои слова фактами он не смог.

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"Мы очень благодарны президенту за его решение и не комментируем его. Мы – люди командные", – добавил Бондаренко.

Зеленский уволил Бондаренко с должности главы Закарпатской ОГА

Зеленский уволил Бондаренко с должности главы Закарпатской ОГА

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский уволил заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергея Кривоноса сразу с двух должностей.

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Автор
Кирилл Лютый
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина Ужгород
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