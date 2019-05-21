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"Я соскучился!" Саакашвили анонсировал громкое возвращение в Украину

9.7тЧитать материал на украинском

Третий президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили заявил, что готов вернуться в Украину.

Политик в видеообращении отметил, что украинские суды затягивают с рассмотрением его дел.

"По отношению ко мне была нарушена справедливость. Я соскучился по Украине, по своим друзьям и близким. Я считаю Украину своим вторым домом, Киев, как и Одессу, – своими родными городами. Гражданства меня лишили искусственно. В суде мои дела не рассматриваются. Они говорят, что надо экспертизу провести, а на экспертизу у них двухлетняя очередь. Со мной играют в наперстки", – заявил Саакашвили.

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Он подчеркнул, что президент Владимир Зеленский на церемонии инаугурации заявил, что все украинцы, желающие строить новое государство, могут приехать в страну.

"Он обещал всем гражданство. Мне нужно его восстановить. А для начала нужно просто пустить меня на территорию Украины. Погранвойска получили запрет от Порошенко на мой въезд. Надеюсь, что он будет отменен очень быстро. Я собираюсь прилететь в Украину – вот мой ответ. До встречи в Киеве!" – добавил Саакашвили.

Отметим, что точную дату возвращения в Украину он не назвал.

Как сообщал OBOZREVATEL, Михеил Саакашвили заявил, что после выборов президента Украины ждет снятия запрета на въезд в страну.

Также экс-президент Грузии записал видеообращение к Владимиру Зеленскому.

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Персоны
Михеил СаакашвилиВладимир ЗеленскийПетр Порошенко
Место
Украина
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Искусственно получил,искусственно лишили.в чем проблема?
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Макарский Александр
Макарский Александр
Еще один клоун в Укро-цирк возвращается. В отряде свидомых дебилов пополнение
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Livesey David
Livesey David
Соскучился, давно по крышам не бега?
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