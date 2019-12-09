"Я с вами сближаться не хочу": Гончаренко в Париже поставил на место пропагандиста Путина

У депутата от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко возник конфликт с российским пропагандистом во время "нормандского саммита" в Париже.

Как видно на видео, Гончаренко отказался отвечать на вопрос журналиста и заявил, что не имеет никакого желания с ним сближаться. Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL с места события (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Гончаренко в Париже поставил на место пропагандиста Путина Скриншот

"Я уже третий раз отвечаю на ваш вопрос. Вы - пропагандист, и вы занимаетесь пропагандой. А журналисты здесь тоже есть, и к ним я отношусь с уважением", - сказал Гончаренко.

Затем российский журналист заявил, что тот мешает сближению стран. "А вам не кажется, что это вы сюда пришли пытаться со мной сблизиться? А я, честно говоря, с вами сближаться не хочу", - ответил депутат. На что журналист пожелал Гончаренко "успехов" и пересел в другое место.

Пока все ждут итоговую пресс-конференцию лидеров Нормандской четверки, журналист из России и Народный депутат Алексей Гончаренко спорят о сближении Киева и Москвы. pic.twitter.com/acaN6F9dBd — Віталій Барабаненко (@baraban088) December 9, 2019

Ранее OBOZREVATEL писал, что в сети сравнили появление президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина в Париже на "Нормандском саммите".

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся