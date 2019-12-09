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9 декабря • обновлено в 23:55
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"Я с вами сближаться не хочу": Гончаренко в Париже поставил на место пропагандиста Путина

7.6т
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У депутата от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко возник конфликт с российским пропагандистом во время "нормандского саммита" в Париже.

Как видно на видео, Гончаренко отказался отвечать на вопрос журналиста и заявил, что не имеет никакого желания с ним сближаться. Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL с места события (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Гончаренко в Париже поставил на место пропагандиста Путина

Гончаренко в Париже поставил на место пропагандиста Путина

Скриншот

"Я уже третий раз отвечаю на ваш вопрос. Вы - пропагандист, и вы занимаетесь пропагандой. А журналисты здесь тоже есть, и к ним я отношусь с уважением", - сказал Гончаренко.

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Затем российский журналист заявил, что тот мешает сближению стран. "А вам не кажется, что это вы сюда пришли пытаться со мной сблизиться? А я, честно говоря, с вами сближаться не хочу", - ответил депутат. На что журналист пожелал Гончаренко "успехов" и пересел в другое место.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в сети сравнили появление президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина в Париже на "Нормандском саммите".

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Автор
Карина Бондаренко
Персона
Алексей Гончаренко
Тег
пропаганда
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Правду Алексей сказал,Соловьев аид,ему даст денег на виллу под Вологдой.
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1
2
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Губошлеп гончаренко, после Одессы тебя только палкой издалека трогать можно, ибо ты - дepьмо вонючее и фaшист
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2
4
Гоша Злой
Гоша Злой
Кристина Стефанова, учите матчасть
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2
2
Гоша Злой
Гоша Злой
Леша жжет)
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5
3

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