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"Я с ума сойду!" Зеленский раскрыл план "побега" с Банковой

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Лидер Украины Владимир Зеленский хочет создать художественный музей на улице Банковой после того, как Администрация президента будет перемещена из центра Киева.

Об этом глава государства сообщил в среду, 19 июня, во время неформальной встречи с журналистами в АП, передает "Украинская правда".

"Я этого (переезда) хочу. Главная для меня сейчас проблема – это сроки. Потому что строить с самого начала – это невозможно. Здесь нельзя находиться, я с ума сойду", – сказал Зеленский, добавив, что по процессу переезда уже есть план.

"Один вопрос, на который я не согласился, поэтому сейчас ищут финансовую схему – нормальную схему, а не теневую какую – чтобы не брать деньги из бюджета. Хотя на это что-то там у них есть, но я не хочу совсем ничего брать. Это единственный вопрос, который может помешать очень быстрому переезду", – добавил президент.

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Зеленский рассказал, что "есть крутая идея" относительно создания на Банковой большого художественного музея.

"Есть очень много картин, которых люди не могут увидеть из-за того, что просто нет места. В запасниках оно находится. Прикольно?" – рассказал он.

Когда спросили, сколько сотрудников он оставит в Администрации, ведь сейчас работает 420 человек, Зеленский ответил: "Ох, вы забегаете наперед... Я сегодня кое-что подписал по поводу переформирования Администрации – вы увидите, будет меньше людей".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее помощник Зеленского пожаловался, что команде "не очень комфортно" работать в стенах АП на Банковой. "Мы люди, которые настроены на изменения в стране, а все, что здесь есть, не очень соответствует нашему желанию", - говорил он.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
УкраинаКиев
Тег
Администрация Президента
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