"Я – русскоязычный!" Порошенко удивил польским и румынским обращением к жителям Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко внезапно заговорил по-болгарски, румынски и польски, призывая жителей Донбасса сохранить страну и не акцентировать внимание на проблеме языка.

С необычным посланием выступил он в эфире программы "Свобода слова" на ICTV в понедельник, 8 апреля.

"Первая позиция: мы должны сохранить Украину. И никто не будет посягать на ваше право говорить на русском. Я очень хорошо вас понимаю. Я сам русскоязычный. Я уже несколько раз говорил, что раньше говорил только на русском. Для меня это естественно и я готов посоревноваться с кем угодно, написать диктант или сочинение", – сказал президент.

Петр Порошенко Twitter Петр Порошенко

По словам президента он легко говорит на других языках: на румынском, болгарском, польском, английском и французком, поскольку жил в разной языковой среде. Порошенко признался, что может без переводчика общаться с многими главами других государств и заверил, что готов защищать право каждого на родной язык.

"Но выучите украинский! И все у вас будет хорошо. Человеку нужно создать комфортные условия и ни в коем случае не запрещать общаться на том языке, на котором он говорит. Я, как гарант конституционных прав человека, точно знаю, как это защитить", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Порошенко прошелся по своему оппоненту Владимиру Зеленскому, возмутившись, что тот больше не считает Россию агрессором.

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