Популярный израильский комик Дуду Топаз, который с свое время связался с политикой, потерял не только свои рейтинги и реноме, но и в итоге повесился на шланге в душевой тюрьмы.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал бывший украинский дипломат Дмитрий Чекалкин. По его словам, эту историю он напомнил президенту Владимиру Зеленскому, как только узнал о его решении баллотироваться на эту должность, пытаясь предупредить об опасности (полный текст интервью читайте тут).

"Я попросил общих знакомых прислать ему SMS из двух слов: Дуду Топаз. Это известнейший израильский комик, у которого 20 лет подряд была заоблачная популярность – 51%. Невиданно в телевизионной сфере. Но он связался с одним контраверсионным политиком и потерял не только свои рейтинги. Последние годы своей жизни он провел между тюрьмой и психбольницами, а потом с третьей попытки повесился на шланге в душевой тюрьмы", – уточнил Чекалкин.

Владимир Зеленский и Дуду Топаз

По его словам, Зеленский, на момент своего решения пойти в политику не понимал, чем оно для него обернется в итоге.

"Я знал, насколько разные игроки делают на это ставку. Мне в 2005-м предлагали сыграть роль подобного "слуги народа". Разные политические силы предлагали миллионы за мое согласие возглавить несколько политических проектов в качестве фронтмена. В случае с Зеленским совпали интересы и украинских олигархов, и даже Путина. Для него это была ловушка", – подытожил Чекалкин.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению Дмитрия Чекалкину, президент Украины Владимир Зеленский "нефартовый" и в какой-то степени приносит несчастье.