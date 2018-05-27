Всегда считал, что запускать в ФБ рекламу собственных словесных экзерсисов - это пошлятина. Если вы заметили, в отличие от других политиков, я не пользуюсь услугами СММ и собрал вас всех, сердешных, далеко за 200 тысяч подписчиков, просто силой слова.

И поэтому, давайте опять по-честному и о фейсбук-рекламе в том числе.

Намедни один уважаемый народный избранник запилил пост о том, что он переходит ко мне в оппозицию.

И сопроводил этот крик истерзанной души оплаченной рекламой в фейсбуке.

Оставим за скобками экзистенциальную проблему, насколько искренен переход в оппозицию, сопровожденный рекламой у Цукерберга.

Хоть и нет в этом ничего предосудительного, но уж точно не комильфо.

Поскольку сей народный избранник приписывался народной молвой к моим соратникам и вызвал своим демаршем у некоторых сограждан идиосинкразию, то я обязан, естественно, объясниться.

Почему я говорю об этом персонаже в третьем лице и не называю его имени вслух, спросите вы?

Нет, нет, я не буду переходить на личные оскорбления и говорить, что в силу его персональной ничтожности и мизерного политического веса, я умалчиваю его имя.

В действительности, проблема значительно шире, чем может показаться.

И она реально не заключается в одном человеке, пусть даже это очередной депутат парламента Украины, с которым я поругался.

Признаюсь честно и публично:

"Да, я - Борис Филатов, мэр Днепра, теряю своих соратников.

Совершенно осознанно, систематически и цинично"

И поэтому имя очередного народного депутата, или заместителя мэра, или члена партии "Укроп", потерянного мною во времени и пространстве, не имеет никакого значения.

Дело в том, что все эти люди, почему то решили, что я им должен.

Должен за свою должность.

За их помощь, участие в избирательной компании, борьбу с Вилкулом и даже работу в горисполкоме.

Ладно всё бы так, долги я отдавать привык, но есть одно "но".

И это "но" заключается в том, что все они почему то думают, что у меня есть что-то, чем я обязан с ними поделиться.

И абсолютно искренне не могут понять, что это "что-то" - не моё, не их, не Вилкула и даже не Петра Алексеевича Порошенко.

Оно - ЧУЖОЕ.

А именно, народное.

Если же убрать излишний пафос, то почти всегда разговоры о "патриотизме", "любви к городу", "строительстве новой страны", "реформах и борьбе с коррупцией" имеют лишь одну подоплёку: материальную выгоду и перераспределение бюджетных потоков.

Так оказалось, что и наш герой, народный трибун, пришедший в Раду в стоптанных ботинках и кошластом оранжевом свитере, почему-то по итогу оказался везде: в областных водоканалах, подрядах на обрезку деревьев, кадровых назначениях, земельных вопросах, стройках и даже...в кондиционерах.

Да, да, в кондиционерах, которые его подручные тырили с МАФов, которые демонтировали, когда командовали муниципальной вартой.

Представляете, горисполком забрал МАФ, предприниматель уплатил штраф, приходит за своим ларьком, а кондиционера на нём, рррааааз, и уже нет!!!

"Патриоты" срезали и конфисковали.

На революционные нужды.

Чтоб неповадно было буржуям титульную нацию угнетать.

То ли дело новый начальник, "кровавый беркут" Ткаченко. Мало того, что красть не даёт, ещё и работать заставляет.

Не забудем, не простим Филатову это назначение.

Не за то стоял Майдан.

"Эх, Филатов, почему ж ты раньше молчал и не писал в прокуратуру на своих соратников?", - скажете вы.

И будете правы.

Но я, как человек старых правил, в отличие от некоторых, вообще ни на кого не пишу первым: ни в прокуратуру, ни в полицию, ни рекламные посты в Фейсбуке.

Жаловаться не привык.

У нас в юности за это сильно били.

Я просто предпочитаю "соратников" терять.

И в этом, заметьте, честно и публично признался сразу.

И таких "потерь", чем дальше, тем будет больше.

Потому, что такие "соратники" слишком дорого нам всем обходятся.