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''Я поступлю по-другому!'' Зеленский назвал первый шаг предвыборной программы

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Кандидат в президенты Украины, актер и продюсер Владимир Зеленский будет писать свою предвыборную программу вместе с народом.

Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном на странице в Instagram (чтобы посмотреть, проскрольте страницу до конца) . "Многие спрашивают: а что же у него с программой? Я кое-что вам прочту", – начал он и перечислил обещания предыдущих кандидатов.

"Нет – монополиям, социальные гарантии – каждому. Конкуренция в большом бизнесе и гарантии малому предпринимательству. Антикоррупционная люстрация. Отмена депутатской неприкосновенности. Стабилизация гривны. Увеличение расходов на медицину в 10 раз. Меньшие налоги на зарплату, отмена НДС и ЕСВ. Ставки уменьшить, оффшоры перекрыть. Знаете, что это? Это цитаты разных предвыборных программ разных политиков. И сейчас, внимание, вопрос: где здесь чье?" – продолжил Зеленский.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Сериал "Слуга народа", скриншот

Затем он обратился с еще одним вопросом: что из этих обещаний было выполнено?

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"Мне кажется старые политики живут простым очень принципом: ни у кого ничего не спросили, многое пообещали, ничего не сделали. Я поступлю по-другому: мы напишем мою программу вместе с тобой, мы напишем вместе с людьми, всей страной. Потом найдем пути решения всех проблем, а затем воплотим пути решения в жизнь. Итак, шаг номер один: напиши пять проблем нашей страны", – обратился Зеленский к своей аудитории.

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Тема
Президентские выборы 2019
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Зеленский паяц и потому просто обязан делать клоунские заявления. Его обещание писать предвыборную программу вместе с на тех условиях, что народ Украины в Украине де-юре никто и не имеет даже официального определения того, что собой представляет - это клоунская реприза. Пока народ Украины официально неизвестно кто его именем какой угодно дебил может как угодно злоупотреблять, чем занимается не только Зеленский, но и все другие претенденты на президентство.
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Yavorskyy Ihor
Yavorskyy Ihor
Судити Муженко і Гелетей.Поміняти всіх судів протягом року. Забрати в СБУ можливість кришувати економіку. Депутатів ВР 150. Гола зарплата всім. Прокурорів скоротити на 50 відсотків. Лишити тільки молодих. Армію перевести на контракт. Зарплату в армії підняти в 2 рази. Генералів звільнити всіх хто не був в окопах.За хабарництво довічне ув'язнення. Зробити мінімум податків і максимум для можливості закордонних інвесторів. Заборонити продавати землю українським олігархам. 20 відсотків грошей олігархів в державну казну. Офшори- тюрма. І тд
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
СМИ поговаривают...что томос уж летит назад в Стамбул к хозяевам)))))Врут наверно))))))))))))Но...в Софийском Соборе его уже точно ...нет)))))))))))))))Ау...Обозреватель
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Кульшин Владимир, )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))оценил юмор+++++Дурной народ...оооо...дурной)))А алкаш полетел?????
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Andreevski Andrey, Да - это точно. Только не оригинал, а копия и не в Стамбул, а в Москву на надгробную плиту Гунде!
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