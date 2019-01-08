''Я поступлю по-другому!'' Зеленский назвал первый шаг предвыборной программы

Кандидат в президенты Украины, актер и продюсер Владимир Зеленский будет писать свою предвыборную программу вместе с народом.

Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном на странице в Instagram (чтобы посмотреть, проскрольте страницу до конца) . "Многие спрашивают: а что же у него с программой? Я кое-что вам прочту", – начал он и перечислил обещания предыдущих кандидатов.

"Нет – монополиям, социальные гарантии – каждому. Конкуренция в большом бизнесе и гарантии малому предпринимательству. Антикоррупционная люстрация. Отмена депутатской неприкосновенности. Стабилизация гривны. Увеличение расходов на медицину в 10 раз. Меньшие налоги на зарплату, отмена НДС и ЕСВ. Ставки уменьшить, оффшоры перекрыть. Знаете, что это? Это цитаты разных предвыборных программ разных политиков. И сейчас, внимание, вопрос: где здесь чье?" – продолжил Зеленский.

Владимир Зеленский Сериал "Слуга народа", скриншот

Затем он обратился с еще одним вопросом: что из этих обещаний было выполнено?

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"Мне кажется старые политики живут простым очень принципом: ни у кого ничего не спросили, многое пообещали, ничего не сделали. Я поступлю по-другому: мы напишем мою программу вместе с тобой, мы напишем вместе с людьми, всей страной. Потом найдем пути решения всех проблем, а затем воплотим пути решения в жизнь. Итак, шаг номер один: напиши пять проблем нашей страны", – обратился Зеленский к своей аудитории.

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