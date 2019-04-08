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"Я помогла!" Савченко из СИЗО примазалась к высокому рейтингу Зеленского

1.8тЧитать материал на украинском

Внефракционная нардеп Надежда Савченко, которая находится в СИЗО по обвинению в подготовке терактов, приписала в себе заслуги высокий политический рейтинг кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Об этом сказано на Facebook-странице политика. Отмечается, что Савченко сравнила сюжет сериала "Слуга народа" с персонажем Зеленского Василием Голобородько с реальной ситуацией, которая приключилась с ней.

"Когда генеральный прокурор Луценко с трибуны Верховной Рады заявил, что народный депутат Украины Надежда Савченко вместе с главой "Офицерского корпуса" Владимиром Рубаном собирались взорвать Верховную Раду гранатами, а выживших депутатов и чиновников добивать автоматами - украинцы смеялись еще больше, чем с фильма "Слуга народа". Но при этом люди также поняли, что появляется та сила, которая их мечты может реализовать, потому что из уст высокопоставленных прокуратуры и СБУ это уже звучало не как шутка", – говорилось в заявлении Савченко.

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Нардеп предположила, что украинцы нашли выход своим мечтам в Голобородько-Зеленском.

"Чтобы поверить в чудо-сказку, надо почувствовать, что ее можно реализовать наяву. Именно ситуация с Надеждой Савченко дала людям такое ощущение. Украинцы поверили в чудо-сказку "Слуга народа". Владимиру Зеленскому осталось только реализовать ее добрую часть в жизни", – сказано в письме Сачвченко из СИЗО.

Письмо Савченко

Письмо Савченко

Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, Надежда Савченко перешла на русский и сделала скандальное заявление из-за решетки.

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Персоны
Надежда СавченкоВладимир Зеленский
Место
Украина
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Ш. Олег
Ш. Олег
Пока Савченко сидела в российском СИЗО и была иконой постмайданной Украины, примазаться к её славе не гнушались ни Порошенко, ни Тимошенко, ни все депутаты скопом. А как перебралась в СИЗО родное, украинское, так все шишки валите на Зелю, а сами, как бы, не при делах? Двуличность, однако… :)
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Моше Фрогъ
Моше Фрогъ
Она как старый поц Ленин из СИЗО молоком по бумаге эту чушь пишет? )))
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