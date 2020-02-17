"Я плохой человек!" Арахамию поймали на злостном нарушении, он пообещал повторить: видеофакт

Главу фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давида Арахамию поймали, когда тот перебегал дорогу на запрещенный сигнал светофора.

Момент нарушения правил дорожного движения зафиксировали журналисты проекта "Останови лося" (чтобы посмотреть видео, прокролльте до конца новости).

Арахамия перебежал дорогу на запрещенный сигнал светофора ЗупиниЛося

В беседе с журналистом Арахамия заявил, что он поставил под угрозу лишь свою жизнь, и при необходимости сделает это еще раз. Также он признал, что за такой поступок избиратели сочтут его плохим человеком.

"Я извиняюсь, но просто нужно было бежать. Я ж только свою жизнь ставлю под угрозу… Избиратели скажут, что я плохой человек. но я буду пытаться корректировать свое поведения по другим вопросам. Я сейчас еще побегу. Если я действительно буду спешить… к сожалению, так мы были воспитаны в советские времена", – отметил глава парламентской фракции.

Арахамия готов еще раз нарушить ПДД при необходимости ЗупиниЛося

Арахамия добавил, что если бы с ним были его дети, то он так никогда не поступил бы. "Когда я с детьми, никогда этого не делаю, потому что нельзя им подавать плохой пример", – сказал политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 февраля в Броварах Киевской области полицейский на автомобиле сбил двух пешеходов, которые переходили дорогу по переходу на зеленый сигнал светофора. Один из них погиб, второй попал в больницу с многочисленными травмами. Как выяснилось, водитель был в состоянии алкогольного опьянения.

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