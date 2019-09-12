"Я – первая жертва": Геращенко отреагировала на запрет посещать Раду

Народный депутат от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко отреагировала на запрет посещать ВРУ в течении пяти пленарных дней из-за эмоционального выступления в сторону коллег из "Слуги народа".

Ее заявление опубликовала пресс-служба политсилы в четверг, 12 сентября.

"Европейская Солидарность" выступает категорически против создания прецедента, когда представителя оппозиции лишают права голоса том, что его выступление с трибуны не нравится власти", – сказано в заявлении.

Геращенко отреагировала на запрет посещать Раду

"Мне кажется, что сейчас я становлюсь первой жертвой антидемократических решений. Я пример первого прецедента, когда народного депутата Украины, представляющего миллионы избирателей, пытаются лишить права голоса и выступления в парламенте. Это является нарушением Конституции и прав избирателей. Я понимаю, что кому-то может не нравиться другое мнение, но обязанность власти – уважать права меньшинства", – отметила нардеп.

При этом, Геращенко обратила внимание, что, отстаивая право на независимость депутата, "ЕС" защищает всех парламентариев, в том числе и от "Слуги народа".

"Можно быть старым лицом или новым, но самое важное – иметь позицию и отстаивать ее. Сегодня не только я, но и украинское общество видят серьезные угрозы. Оценка демократии и парламентаризма, когда пытаются ввести императивный мандат, ограничить право депутата на подачу поправок", – пояснила депутат.

Геращенко отреагировала на запрет посещать Раду Еспресо

"Эти действия – это попытка запугать меня и нашу политическую силу. Меня искренне удивляет поведение "слуг", потому что в действительности мы своими действиями сегодня защищаем их право быть не кнопочками зелеными, а депутатами. Ведь депутат имеет право на выступление, позицию, голос. Если сейчас это будет проголосовано, то следующими жертвами станут другие депутаты. Апеллируя к здравому смыслу я делаю все, чтобы защитить парламент и правительство", – резюмировала Геращенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава комитета Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента Сергей Кальченко вызвал Геращенко на заседание комитета из-за инцидента в Раде. Ранее депутат назвала представителей "Слуги народа" "зелеными человечками" и "югендом".

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