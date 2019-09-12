Главная Новости
12 сентября • обновлено в 22:32
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Я – первая жертва": Геращенко отреагировала на запрет посещать Раду

3.7т Читать материал на украинском

Народный депутат от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко отреагировала на запрет посещать ВРУ в течении пяти пленарных дней из-за эмоционального выступления в сторону коллег из "Слуги народа".

Ее заявление опубликовала пресс-служба политсилы в четверг, 12 сентября.

"Европейская Солидарность" выступает категорически против создания прецедента, когда представителя оппозиции лишают права голоса том, что его выступление с трибуны не нравится власти", – сказано в заявлении.

Новости
"Перерегистрировали, как свои": "ЕС" обвинила "слуг народа" в плагиате

Геращенко отреагировала на запрет посещать Раду

Геращенко отреагировала на запрет посещать Раду

"Мне кажется, что сейчас я становлюсь первой жертвой антидемократических решений. Я пример первого прецедента, когда народного депутата Украины, представляющего миллионы избирателей, пытаются лишить права голоса и выступления в парламенте. Это является нарушением Конституции и прав избирателей. Я понимаю, что кому-то может не нравиться другое мнение, но обязанность власти уважать права меньшинства", – отметила нардеп.

При этом, Геращенко обратила внимание, что, отстаивая право на независимость депутата, "ЕС" защищает всех парламентариев, в том числе и от "Слуги народа".

"Можно быть старым лицом или новым, но самое важное иметь позицию и отстаивать ее. Сегодня не только я, но и украинское общество видят серьезные угрозы. Оценка демократии и парламентаризма, когда пытаются ввести императивный мандат, ограничить право депутата на подачу поправок", – пояснила депутат.

Геращенко отреагировала на запрет посещать Раду

Геращенко отреагировала на запрет посещать Раду

Еспресо

"Эти действия это попытка запугать меня и нашу политическую силу. Меня искренне удивляет поведение "слуг", потому что в действительности мы своими действиями сегодня защищаем их право быть не кнопочками зелеными, а депутатами. Ведь депутат имеет право на выступление, позицию, голос. Если сейчас это будет проголосовано, то следующими жертвами станут другие депутаты. Апеллируя к здравому смыслу я делаю все, чтобы защитить парламент и правительство", – резюмировала Геращенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава комитета Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента Сергей Кальченко вызвал Геращенко на заседание комитета из-за инцидента в Раде. Ранее депутат назвала представителей "Слуги народа" "зелеными человечками" и "югендом".

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Персона
Ирина Геращенко
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Партия "Европейская солидарность" Партия Слуга народа
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
11
9
Смешно
3
Интересно
20
Печально
7
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рыбак Георгий
Рыбак Георгий
Ты не жертва,ты бешеная тварь.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Миценко Андрей
Миценко Андрей
И принудительное лечение ПЕС-овке, а то санитары уже заждались.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Миценко Андрей, тебе, животное, простых вещей не понять. На росее такое быдлo, как ты в почете.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel