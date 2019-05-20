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"Я остаюсь": Порошенко сделал заявление о новом президентском сроке

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Пятый президент Украины Петр Порошенко, место которого занял Владимир Зеленский, намерен вновь идти на выборы главы государства в 2024 году.

Планами на будущее он поделился он в интервью Die Welt. Порошенко объяснил причину своего решения.

"Я буду искать способ принять участие в следующих президентских выборах. Но не потому, что я у власти, а потому, что хочу помочь предотвратить потерю того, чего мы достигли, как мы это сделали сто лет назад", – заявил экс-глава Украины.

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Петр Порошенко

Петр Порошенко

Он также пообещал остаться в политике и помогать новоизбранному президенту советом, если он понадобится.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Порошенко уже говорил об участии в следующей президентской гонке.

В своей прощальной речи в штабе экс-президент заявил, что не уйдет из политики и продолжит бороться.

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Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
Все зависит от хозяев из Вашингтона. Если будет нужно, то они опять назначат его гауляйтером. Нерабы-томосеки выполнят любую волю своего хозяина. Шароварники - генетические холопы.
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Новикова Мавра
Новикова Мавра
Томос тебе в помощь.
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
Советовать можно ТОЛЬКО тому, КТО ПРОСИТ твоего совета, иначе КАТЕГОРИЧЕСКИ этого делать НЕ НАДО!
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